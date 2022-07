Raft : L'établi, à quoi sert-il et pourquoi est-il important ?

Le fonctionnement et l'importance de l'établi sur Raft

Comment fabriquer l'établi sur Raft ?

L'utilité et l'importance de l'établi sur Raft

Sur le titre de Redbeet Interactive et Axolot Games,, il existe des constructions plus importantes que d'autres. En effet, certaines sont purement esthétiques, alors que d'autres sont très utiles pour progresser dans l'aventure. C'est le cas notamment de. Si vous débutez sur le jeu, voiciL'est une construction très importante sur. Disponible dès le début du jeu depuis le menu construction, et plus particulièrement via l'onglet « Autres », l'est nécessaire pour votre progression.Afin de crafter, il convient de posséder 14 planches de bois et 2 pièces de Ferraille. Rassurez-vous tout de suite, ces items sont très faciles à récupérer : en ramassant des tonneaux ou coffres, flottant dans l'océan, vous devriez en obtenir rapidement.Dès que vous avez ces items dans votre inventaire, hâtez-vous de fabriquer l'. À partir de ce moment-là, vous n'aurez plus qu'à le placer sur votre radeau.La description en jeu de l'est la suivante : « permet d'étudier de nouveaux objets à fabriquer ». En effet, en vous rapprochant et en interagissant avec l', vous aurez accès à un sous-menu.En plaçant diverses ressources dans le petit carré, en haut, vous aurez ainsi la possibilité de les étudier. Le fait d'étudier vos items vous permet par la suite d'apprendre de. Par exemple, si vous étudiez une planche en bois, puis une corde et un clou, vous débloquerez le plan de craft des filets récupérateurs (image ci-dessous). Attention tout de même, toutes les ressources ne peuvent pas être étudiées.Ainsi, nous vous recommandons d'étudier toutes les ressources en votre possession, au début de l'aventure et dès que vous avez. Par la suite, à chaque fois que vous récupérerez un nouvel item, pensez à l'étudier, si cela est possible, viaavant de l'utiliser et ne plus en posséder.Pour rappel,est actuellement disponible sur PC, via la plateforme Steam. Par ailleurs, si vous souhaitez débloquer tous les succès du jeu, la liste complète est à retrouver dans nos colonnes.