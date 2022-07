Raft : Comment se rendre sur l'île Balboa ?

Se rendre sur l'île Balboa

Les pré-requis

Note de Vasagatan et navigation

Atteindre et explorerest une étape nécessaire afin d'avancer dans l'histoire de. Or, pour cela, il faut impérativement avoir réalisé quelques actions. Ainsi, dans ce nouveau guide, nous vous expliquons, sur le titre de Redbeet Interactive et Axolot Games.Étant le troisième emplacement clé afin de découvrir l'histoire principale dene peut être atteinte qu'après avoir effectué, au préalable, quelques actions et explorer certaines destinations. En effet, avant tout, il faut que vous possédiez un récepteur fonctionnel . Cet outil vous permettra de trouver l'emplacement de toutes les destinations, devant être atteintes et explorées, pour progresser dans la quête principale du soft.Ainsi, il faudra, tout d'abord, que vous vous soyez rendu à la Tour Radio , puis sur le navire Vasagatan . Ce n'est seulement qu'après cela que vous pourrez rejoindreEn effet, en explorant le navire abandonné Vasagatan, vous obtiendrez, à rentrer dans la console, adjacente à votre récepteur. Dès que vous la possédez, retournez donc sur votre radeau afin de changer les données indiquées sur ladite console.Sur l'écran du récepteur, vous devriez voir. Celui-ci représenteet donc votre prochaine destination. Il ne vous reste plus qu'à mettre votre radeau en marche et naviguer vers ce nouvel emplacement clé.De notre côté, afin de rejoindre cette localisation, nous avons dû fabriquer un moteur et un volant pour avancer sur l'océan, car notre radeau était toujours à contre-courant. Il se pourrait que vous n'en ayez pas besoin mais nous vous conseillons de posséder ces éléments. Cela vous fera gagner un temps considérable et vous permettra de mieux diriger votre radeau, à l'avenir.Rappelons finalement queest disponible sur PC, via la plateforme Steam. Le titre est sorti de son accès anticipé et est donc arrivé en version 1.0 au cours du mois de juin 2022.