Raft : Comment changer de personnage et de tenue ?

Changer de personnage et de tenue sur Raft

Sur le titre de Redbeet Interactive et Axolot Games,, les joueurs et les joueuses peuvent choisir d'incarner différents personnages, une fois qu'ils sont débloqués. Ainsi, dans ce nouveau guide, nous vous indiquonsSur, il est tout à fait possible de. Pour cela, il convient d'avoir rencontré différents PNJ, au cours de votre aventure et de votre progression dans la quête principale du soft. Ces derniers sont à retrouver à différents emplacements, tels que l'île Balboa ou à la Tour Radio , pour ne citer que ces exemples. Si vous désirez en savoir plus, sachez que nous vous avons concocté un guide indiquant l'emplacement de ces personnages.À chaque fois, ces PNJ proposeront de vous aider. Dès lors, ils deviendront des. Notez que vous pouvez rencontrer, et donc, débloquer jusqu'à: Tala, Johnny, Elaine et Shogo. Sachez qu'au début de votre aventure, vous avez le choix entre Rouhi et Maya.Si vous désirez les incarner, il vous faudra retourner au menu principal de. Le changement ne peut être effectué en jeu, comme vous l'aurez probablement déjà compris. Sur l'écran d'accueil, vous pourrez voir la mention « Personnages ». En cliquant dessus, vous découvrirez une liste dedisponibles, en fonction de votre avancement, ainsi que plusieurs couleurs/tenues pour chacun d'entre eux. Il ne vous reste plus qu'à faire votre choix, puis commencer ou retourner sur votre partie.Remarquons tout de même que tous les personnages sont identiques, en matière de statistiques et d'aptitudes. Ainsi, ce changement est essentiellement cosmétique.Pour rappel,est sorti de son accès anticipé au cours du mois de juin 2022. Le titre est disponible sur PC, depuis la plateforme Steam.