Raft : Comment augmenter la taille de son inventaire ?

Augmenter la taille de son inventaire sur Raft

Débloquer ou acheter le sac à dos

4 pièces de Cuir.

4 Cordes.

6 morceaux de Laine.

Comme dans beaucoup de jeux de survie, de type bac à sable, l'inventaire est un élément important, sur. D'ailleurs, il est tout à fait possible d'sur le titre de Redbeet Interactive et Axolot Games. De notre côté, nous avons découvert deux méthodes permettant d'avoir davantage d'emplacements d'inventaire surEn raison du nombre conséquent de ressources à collecter, tout au long de l'aventure, il est important de s'organiser et fabriquer différents espaces de stockage, sur son radeau. Mais ce n'est pas la seule solution. Notez qu'il est possibleen débloquant un item bien particulier :Il existe deux façons de se procurersur. Tout d'abord, vous pouvez étudier du Cuir, Corde et de la Laine, via l'établi , afin de débloquer le plan de fabrication du. Une fois que vous avez mené cette étude, il vous suffira de crafter ledit item. Ce qui nécessite les ressources suivantes :Ensuite, positionnez le sac à dos à sur un emplacement d'équipement vide, pour profiter d'un inventaire agrandi.Deuxièmement, si vous avez progressé dans l'histoire principale de, sachez que vous pouvez acheter. En effet, là-bas, il est possible de collecter des jetons (« Vending Machine Tokens », en anglais), en explorant les lieux et en visitant les différents bâtiments. Ces jetons peuvent être utilisés via les distributeurs, proposant différents éléments à la vente, dont(coût : 5 jetons).En débloquant et en équipant, vous aurez ainsi. Ce qui n'est pas négligeable, vous en conviendrez très probablement.Pour rappel,est sorti de son accès anticipé au mois de juin 2022. Le titre est disponible sur PC, via la plateforme Steam.L'article sera mis à jour, si besoin.