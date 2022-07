Raft : Comment se rendre à la Tour Radio ?

Se rendre à la Tour Radio sur Raft

Posséder un récepteur fonctionnel

Suivre les coordonnées du récepteur

Se rendre àest la première étape pour découvrir le scénario du titre développé par Redbeet Interactive et édité par Axolot Games,. D'ailleurs, si vous souhaitez vous y rendre, nous vous indiquons, dans ce qui suit.Que ce soit pour vous rendre àou même vers un autre lieu lié à la quête principale, il vous faut, tout d'abord, posséder un récepteur, en état de marche. Pour cela, vous devrez avoir construit et placé un récepteur, trois antennes et une batterie, sur votre radeau. Si vous ne savez pas comment faire, sachez que nous vous avons concocté un guide à ce sujet Dès que votre récepteur est fonctionnel, vous pouvez vous rendre à la. Pour cela, allumez l'écran du récepteur, après avoir placé la batterie. Vous devriez, alors, voir apparaître plusieurs points ainsi que des chiffres indiquant la distance vous séparant desdits lieux indiqués.Intéressez-vous au point bleu, que vous verrez sur l'écran du récepteur. Celui-ci vous indique l'emplacement de la. Dirigez-vous vers cet endroit, en déplaçant la voile vers la bonne direction. Veillez à éteindre le récepteur, dès que vous n'en avez plus besoin. Autrement, vous utiliserez la batterie trop rapidement et inutilement. En revanche, n'hésitez pas à vérifier, de temps en temps, si vous avez le bon cap, en rallumant le récepteur.En vous approchant dudit lieu, vous devriez voir une grande infrastructure, surmontée d'une antenne (comme sur l'image ci-dessous). Lorsque vous serez suffisamment proche, lâchez l'ancre de votre radeau et partez à la découverte de la. Vous pouvez tout aussi bien explorer les structures positionnées au-dessus de l'eau que celles en dessous. Vous devriez trouver de nombreuses ressources ainsi que des notes pour votre journal, disséminées aux quatre coins de la construction.et de récupérer tout ce que vous pouvez. Afin de progresser dans la quête principale de Raft, il faut, impérativement, récupérer la, près du personnage nommé Tala.Maintenant que vous avez débuté la quête principale de, il vous reste encore plusieurs lieux, tout aussi spécifiques, à découvrir, afin de terminer l'aventure.Pour rappel,est sorti de son accès anticipé au mois de juin de cette année 2022. Le titre est disponible sur PC, via la plateforme Steam.