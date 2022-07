Raft : Rhino Shark, comment battre le boss ?

Conseils et astuces pour battre « Rhino Shark » sur Raft

Stratégie pour vaincre le « Rhino Shark »

Quelques conseils

Équipez-vous de palmes et d'une bouteille d'oxygène pour ce combat. Les palmes augmentent votre vitesse de déplacement tandis que la bouteille d'oxygène permet de respirer plus longtemps, sous l'eau. Ainsi, vous serez plus à l'aise pour vous déplacer et vous positionner derrière les piliers, tout en esquivant les attaques du boss.

Ayez un maximum de nourriture et d'eau potable, dans votre inventaire. En fonction, cet affrontement peut vous occuper pendant un certain temps. De ce fait, vous devrez constamment faire attention à votre jauge de faim et de soif. Sinon vous risquez de mourir.

Prenez des baumes de guérison, si vous en avez.

Surveillez constamment votre jauge d'oxygène.

Essayez de faire en sorte que le boss attaque toujours un seul et même pilier.

Cela vous permettra de gagner du temps.

Suivez les mouvements du requin afin de savoir depuis quel endroit il va attaquer.

Le jeu de survie, de type bac à sable, de Redbeet Interactive et Axolot Games,, propose quelques affrontements contre des boss plus ou moins coriaces. Parmi eux, le, de Varuna Point. Voici quelquespour sortir vainqueur de ce combat.Durant leur exploration de l'emplacement Varuna Point, sur, les joueurs et les joueuses finiront par rencontrer et devront affronter le boss nommé. Sachez qu'il ne sert à rien de l'attaquer frontalement, plusieurs actions, répondant à une certaine logique, doivent être effectuées afin d'en venir à bout.L'affrontement contre lese déroule sous l'eau. Vous aurez accès à différentes salles, toutes disposant d'un ou de plusieurs piliers. Vous vous en rendrez très vite compte, le boss vous attaque et se dirige vers vous, à toute allure, dès qu'il vous aperçoit.Ainsi, vous devez vous positionner derrière un pilier, afin que le requin fonce dessus, plutôt que sur vous. Ce faisant, le requin endommagera la construction en la percutant de plein fouet. Au fur et à mesure, vous pourrez voir que les piliers endommagés seront troués à un endroit. Dès lors, il vous faudra aller chercher un baril d'explosif et le placer dans le trou béant, dudit pilier.En percutant de nouveau cette structure, le requin fera exploser le baril. Le plafond sera alors ouvert, à un endroit, et vous devrez répéter l'opération jusqu'à atteindre le dernier palier et jusqu'à tuer le boss.Ainsi, voici quelques conseils qui pourront vous aider à vaincre le bossde Varuna Point :Pour rappel,est disponible sur PC, via la plateforme Steam. Le jeu est sorti de son accès anticipé, lancé en 2018, au cours du mois de juin de cette année.