Raft : Le récepteur, comment le faire fonctionner et pourquoi est-il si important ?

Le fonctionnement et l'utilité du récepteur sur Raft

Débloquer les plans du récepteur, des antennes et de la batterie

Récepteur : Avoir trouvé le plan de fabrication (« Blueprint ») qui peut être obtenu en ramassant des tonneaux, flottant dans l'océan.



Antenne : Avoir trouvé le plan de fabrication (« Blueprint ») qui peut être obtenu en ramassant des tonneaux, flottant dans l'océan.



Batterie (basique) : Avoir étudié : Lingot de cuivre. Ferraille. Plastique.



Fabriquer le récepteur, les trois antennes et la batterie

Récepteur : Ressources pour le fabriquer : 8 planches de bois. 6 morceaux de plastique. 2 circuits imprimés. 1 charnière.



Antenne : (n'oubliez pas, il vous en faut trois au total. Donc multipliez tout par trois, ici) Ressources pour la fabriquer : 4 pièces de ferraille. 1 circuit imprimé. 1 boulon.

Batterie : Ressources pour la fabriquer : 1 lingot de cuivre (fonderie, nécessaire). 3 pièces de ferraille. 6 morceaux de plastique.



Le récepteur, à quoi sert-il ?

L'histoire dene se dévoile pas automatiquement aux joueurs et aux joueuses. Afin de découvrir le scénario du titre de Redbeet Interactive et d'Axolot Games, il convient d'avoir certaines constructions sur son radeau, dont. Ainsi, dans ce qui suit,Tout d'abord, sachez quene peut fonctionner tout seul. Afin de le rendre opérationnel, il convient de fabriqueret de les positionner en hauteur, près du récepteur. De plus, il faut l'alimenter en énergie grâce àComme toujours sur, afin de fabriquer un, il est, tout d'abord, nécessaire d'avoir débloqué. Pour ce faire, il convient, généralement, d'utiliser l'établi afin d'étudier certaines ressources. C'est vrai, ici, pour la batterie. En revanche, pour le récepteur et l'antenne, c'est autre chose.Maintenant que vous possédez lesdits plans de fabrication, il vous faut rassembler les ressources demandées afin de crafter. Cela risque de vous prendre un certain de temps, mais il n'y a rien d'insurmontable, ne vous en faites pas.Lorsque vous êtes en possession de tous ces éléments, fabriquez, via le menu de construction. Attention, pour placer les antennes et le récepteur, il convient d'avoir une surface surélevée. Ainsi, il est recommandé d'agrandir son radeau et de disposer d'un étage.Surest considéré comme un objet de navigation. Une fois alimenté par une batterie pleine et connecté à trois antennes, le récepteur indiquera l'emplacement de divers lieux, selon un code couleur.Les points verts indiqueront la position des îles, aux alentours. Tandis que les points bleus représentent des endroits importants, liés à la quête principale du soft. Or, en ce qui concerne ces derniers, il convient, au préalable, d'avoir trouvé une série de 4 chiffres et de l'avoir saisi sur la console, disponible à droite du récepteur. Mais nous ne vous en dirons pas plus, ici, pour ne pas vous spoiler.Vous l'aurez compris, il est impératif de posséder. Il vous sera, d'ailleurs, utile, à de nombreuses reprises.