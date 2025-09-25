Pokémon GO : Le calendrier d'octobre 2025 (Saison 20, Transformations fabuleuses)

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 25 septembre 2025 à 10h42
Retrouvez les dates des événements et des raids dans ce calendrier du mois d'octobre 2025 de Pokémon GO.
Pokémon GO : Le calendrier d'octobre 2025 (Saison 20, Transformations fabuleuses)
La 20ème saison de Pokémon GO « Transformations fabuleuses » a commencé le 2 septembre 2025, et le programme de ce second mois réserve deux Journée de Méga-Raids, ainsi que les festivités d'Halloween. Vous pourrez également participer au traditionnel Festival des récoltes, et comme d'habitude, rencontrer de nouveaux adversaires en Raids et dans les Combats Dynamax.

Afin de vous aider à mieux vous organiser dans les semaines à venir, nous vous avons préparé un calendrier des événements et raids d'octobre 2025 sur Pokémon GO.

Événements d'octobre 2025 sur Pokémon GO

Miniature vidéo

Raids d'octobre 2025

Raids Légendaires 
  • Dialga → du 23 septembre au 7 octobre
  • Deoxys (Forme Normale) et Deoxys (Forme Défense) → du 7 au 14 octobre
  • Deoxys (Forme Attaque) et Deoxys (Forme Vitesse) → du 14 au 21 octobre
  • Genesect, Genesect (Module Aqua) et Genesect (Module Choc) → du 21 au 28 octobre
  • Giratina (Forme Alternative) → du 28 octobre au 4 novembre
Méga-Raids
  • Méga-Steelix, Méga-Cizayox et Méga-Lucario : du 30 septembre au 7 octobre
  • Méga-Jungko, Méga-Braségali et Méga-Laggro : du 7 au 14 octobre
  • Méga-Mysdibule et Méga-Drattak : du 14 au 21 octobre
  • Méga-Démolosse et Méga-Absol : du 21 au 28 octobre
  • Méga-Ectoplasma, Méga-Ténéfix et Méga-Branette : du 28 octobre au 4 novembre

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Heures de Raids
  • 1er octobre → Dialga Originelle
  • 8 octobre → Deoxys (Forme Normale) et Deoxys (Forme Défense)
  • 15 octobre → Deoxys (Forme Attaque) et Deoxys (Forme Vitesse)
  • 22 octobre → Genesect, Genesect (Module Aqua) et Genesect (Module Choc)
  • 29 octobre → Giratina (Forme Alternative)
Pour rappel, les Heures de raid se déroulent entre 18 heures à 19 heures.

Combats Dynamax
  • du 29 septembre au 5 octobre : Terhal
  • du 6 au 12 octobre : Rototaupe
  • du 13 au 19 octobre : Croquine
  • du 20 au 26 octobre : Fantominus
  • du 27 octobre au 2 novembre : Chovsourir 
Lundis Dynamax

Un Pokémon Dynamax sera désormais mis à l'honneur chaque lundi, de 18 heures à 19 heures.
  • Lundi 6 octobre : Rototaupe
  • Lundi 13 octobre : Croquine
  • Lundi 20 octobre : Fantominus
  • Lundi 27 octobre : Chovsourir
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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