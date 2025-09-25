Pokémon GO : Le calendrier d'octobre 2025 (Saison 20, Transformations fabuleuses)

Retrouvez les dates des événements et des raids dans ce calendrier du mois d'octobre 2025 de Pokémon GO.
La 20ème
saison de Pokémon GO
« Transformations fabuleuses » a commencé le 2 septembre 2025, et le programme de ce second mois réserve deux Journée de Méga-Raids, ainsi que les festivités d'Halloween. Vous pourrez également participer au traditionnel Festival des récoltes, et comme d'habitude, rencontrer de nouveaux adversaires en Raids et dans les Combats Dynamax.
Afin de vous aider à mieux vous organiser dans les semaines à venir, nous vous avons préparé un calendrier des événements et raids d'octobre 2025 sur Pokémon GO
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Événements d'octobre 2025 sur Pokémon GO
Raids d'octobre 2025
Raids Légendaires
Méga-Raids
- Dialga → du 23 septembre au 7 octobre
- Deoxys (Forme Normale) et Deoxys (Forme Défense) → du 7 au 14 octobre
- Deoxys (Forme Attaque) et Deoxys (Forme Vitesse) → du 14 au 21 octobre
- Genesect, Genesect (Module Aqua) et Genesect (Module Choc) → du 21 au 28 octobre
- Giratina (Forme Alternative) → du 28 octobre au 4 novembre
Heures de Raids
- Méga-Steelix, Méga-Cizayox et Méga-Lucario : du 30 septembre au 7 octobre
- Méga-Jungko, Méga-Braségali et Méga-Laggro : du 7 au 14 octobre
- Méga-Mysdibule et Méga-Drattak : du 14 au 21 octobre
- Méga-Démolosse et Méga-Absol : du 21 au 28 octobre
- Méga-Ectoplasma, Méga-Ténéfix et Méga-Branette : du 28 octobre au 4 novembre
- 1er octobre → Dialga Originelle
- 8 octobre → Deoxys (Forme Normale) et Deoxys (Forme Défense)
- 15 octobre → Deoxys (Forme Attaque) et Deoxys (Forme Vitesse)
- 22 octobre → Genesect, Genesect (Module Aqua) et Genesect (Module Choc)
- 29 octobre → Giratina (Forme Alternative)
Pour rappel, les Heures de raid se déroulent entre 18 heures à 19 heures.Combats Dynamax
Lundis Dynamax
- du 29 septembre au 5 octobre : Terhal
- du 6 au 12 octobre : Rototaupe
- du 13 au 19 octobre : Croquine
- du 20 au 26 octobre : Fantominus
- du 27 octobre au 2 novembre : Chovsourir
Un Pokémon Dynamax sera désormais mis à l'honneur chaque lundi, de 18 heures à 19 heures.
- Lundi 6 octobre : Rototaupe
- Lundi 13 octobre : Croquine
- Lundi 20 octobre : Fantominus
- Lundi 27 octobre : Chovsourir
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