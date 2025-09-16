Pokémon GO : Nucléos sera la vedette de la Journée Communauté d'octobre 2025, les détails de l'événement

Découvrez ce que vous réserve la Journée Communauté d'octobre 2025, consacrée à Nucléos, dans cet article.
Le dimanche 12 octobre 2025 de 14 heures à 17 heures
, tous les joueurs de Pokémon GO
pourront prendre part à la Journée Communauté consacrée à Nucléos, le Pokémon Cellule. Comme d'habitude, les plus chanceux pourront le capturer en version chromatique, ou cette fois, doté d'un fond spécial. Vous bénéficierez de divers bonus et aurez aussi l'opportunité de compléter diverses missions. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter le programme de la Journée Communauté de Nucléos
ci-dessous.
Journée Communauté d'octobre 2025 : Nucléos
Pokémon vedette
Des Nucléos
sauvages apparaîtront plus fréquemment pendant toute la durée de la Journée Communauté d'octobre 2025.
Les plus chanceux parmi vous pourront même rencontrer un Nucléos chromatique, ou doté d'un fond spécial.
Attaque vedette
En faisant évoluer Nucléos en Méios pendant l'événement ou jusqu'à quatre heures, vous obtiendrez un Symbios qui connaît l'Attaque Immédiate Charme.
- Combats de Dresseurs : 13 de puissance
- Arènes et Raids : 20 de puissance
Étude spéciale de la Journée Communauté
Pour 1,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à l'Étude spéciale exclusive de la Journée Communauté consacrée à Nucléos
. En guise de récompense, vous obtiendrez surtout :
- 3 rencontres avec des Nucléos dotés d'un fond spécial sur le thème de la Saison Transformations fabuleuses.
- Davantage de rencontres avec Nucléos.
- 1 Passe de Combat premium.
- 1 Super Bonbon L.
Bonus d'événement
- Vous recevrez 3 fois plus de Poussières Étoile en attrapant des Pokémon.
- Vous recevrez 2 fois plus de Bonbons en attrapant des Pokémon.
- Les Dresseurs de niveau 31 et plus auront 2 fois plus de chances de recevoir des Bonbons L en attrapant des Pokémon.
- Les Encens (sauf l'Encens d'aventure quotidienne) activés pendant l'événement dureront 3 heures.
- Une surprise vous attend si vous prenez des photos au cours de la Journée Communauté !
- Les Modules Leurre activés pendant l'événement dureront 1 heure et pourraient attirer Nucléos (de 14 heures à 21 heures).
- Vous pourrez procéder à 1 Échange spécial supplémentaire, pour un maximum de 3 ce jour-là (de 14 heures à 21 heures).
- Les échanges coûteront 50 % de Poussières Étoile en moins (de 14 heures à 21 heures).
Bonus concernant le Module Leurre
Entre 14 heures et 21 heures, Nucléos aura beaucoup plus de chances d'apparaître aux PokéStops en utilisant des Modules Leurre standards. Les Nucléos attirés grâce à ces Modules Leurre auront toujours des chances accrues d'être chromatiques et/ou dotés d'un fond spécial. L'événement en lui-même ne constitue donc pas votre seule chance de rencontrer le Pokémon vedette.
Étude de terrain
Une Étude de terrain sur le thème de la Journée Communauté d'octobre sera disponible. En capturant des Nucléos, vous recevrez des récompenses, telles que des Poussières d'Étoile, des Super Balls et des rencontres supplémentaires avec ce Pokémon. Vous pourriez même trouver une Étude de terrain qui offre encore plus de rencontres avec des Nucléos dotés d'un fond spécial sur le thème de la Saison Transformations fabuleuses.
commentaire (0)