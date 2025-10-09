Pokémon GO : Les festivités d'Halloween se prolongeront avec la seconde partie de l'événement, les détails

Découvrez ce qui vous attend avec la seconde partie de l'événement d'Halloween 2025 sur Pokémon GO dans cet article.
Du lundi 27 octobre, à 10 heures, au dimanche 2 novembre 2025, à 20 heures
, les joueurs de Pokémon GO
pourront continuer à célébrer Halloween grâce au déploiement de la seconde partie de l'événement saisonnier. Cette fois, vous aurez l'occasion de rencontrer de nouvelles versions déguisées de Teddiursa et Sonistrelle, de bénéficier de bonus variés et de participer à des Raids. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails de la seconde partie de l'événement d'Halloween
ci-dessous.
Halloween 2025 : 2ème partie de l'événement Pokémon GO
Nouveaux Pokémon
De nouveaux Pokémon costumés
apparaîtront au cours de la seconde partie d'Halloween
sur Pokémon GO :
- Teddiursa coiffé d'un chapeau de sorcière
- Ursaring coiffé d'un chapeau de sorcière
- Ursaking coiffé d'un chapeau de sorcière
- Sonistrelle portant un serre-tête
- Bruyverne portant un serre-tête
Bonus d'événement
- Le 31 octobre, les Pokémon costumés seront susceptibles de donner des Bonbons L ou Super Bonbons L si vous les attrapez avec un Joli lancer ou mieux.
- Plus de chances de rencontrer des Pokémon costumés chromatiques dans les Raids.
Avec le Passe GO : Halloween 2025
, vous bénéficierez des bonus suivants :Échelon 1
Échelon 2
- Bonbons de capture ×2
- Passe GO deluxe : Bonbons de capture ×3
Échelon 3
- Augmentation des chances pour les Dresseurs de niveau 31 et plus de recevoir des Bonbons L en attrapant des Pokémon avec des Jolis, Superbes ou Excellents lancers
- Bonbons ×2 en transférant des Pokémon
- Augmentation des chances pour les Dresseurs de niveau 31 et plus de recevoir des Bonbons L en transférant des Pokémon
- Passe GO deluxe : Bonbons ×3 en transférant des Pokémon
- Passe GO deluxe : nouvelle augmentation des chances pour les Dresseurs de niveau 31 et plus de recevoir des Bonbons L en en transférant des Pokémon
Rencontres sauvages
Vous pourriez rencontrer les Pokémon costumés de l'événement à l'état sauvage, comme Teddiursa coiffé d'un chapeau de sorcière ou Sonistrelle portant un serre-tête
. Les chances de les croiser en version chromatique seront aussi augmentées pour l'occasion.
Raids
Raids de niveau un
Raids de niveau trois
- Pikachu portant un costume Chenapans d'Halloween
- Tiplouf portant un costume Chenapans d'Halloween
- Théffroi (chances de rencontrer sa version chromatique augmentées)
- Poltchageist
Raids Obscurs -
- Ectoplasma portant un déguisement d'Halloween
- Grodrive portant un costume Chenapans d'Halloween
Raids de niveau un
- Tutafeh Obscur
- Brocélôme Obscur
Rencontres de tâches d'étude de terrain
Des tâches d'étude de terrain sur le thème de l'événement seront disponibles, et leur complétion vous accordera principalement des rencontres avec :
- Pikachu portant un costume Chenapans d'Halloween
- Teddiursa coiffé d'un chapeau de sorcière
- Grenousse portant un déguisement d'Halloween
- Sonistrelle portant un serre-tête
- Brindibou portant un déguisement d'Halloween
- Spiritomb (pour certains parmi vous)
De plus, quelques-unes de ces missions vous permettront d'obtenir de la Méga-Énergie pour les Pokémon suivants :
- Ectoplasma
- Démolosse
- Ténéfix
- Branette
- Absol
Nouveaux objets d'avatar et stickers
Le Chapeau Polthégeist pour votre avatar sera disponible à l'achat dans la boutique du jeu pendant l'événement, et même après !
Vous pourrez aussi obtenir des stickers de l'événement en faisant tourner les PhotoDisques des PokéStops, en ouvrant des Cadeaux et en les achetant dans la boutique du jeu.
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