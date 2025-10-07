Pokémon GO : L'événement d'Halloween 2025 approche, les détails (première partie)

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 07 octobre 2025 à 11h34
Découvrez ce que vous réservent les festivités d'Halloween 2025 de Pokémon GO (première partie) dans cet article.
Pokémon GO : L'événement d'Halloween 2025 approche, les détails (première partie)
Chaque année, Pokémon GO célèbre Halloween, et un nouvel événement en deux parties est au programme pour les festivités de 2025. La première se déroulera du mardi 21 octobre à 10 heures au lundi 27 octobre à la même heure, et marquera l'entrée de Poltchageist et Théffroyable sur le fond de musique de Lavanville avec des décors spéciaux.

Halloween 2025 : 1ʳᵉ partie de l'événement Pokémon GO

Nouveaux Pokémon

Poltchageist et Théffroyable, les Pokémon Matcha, font leur entrée sur Pokémon GO à l'occasion de la première partie de l'événement d'Halloween 2025. Poltchageist pourra évoluer en Théffroyable en échange de 50 Bonbons, et vous aurez peut-être la chance de rencontrer un Théffroi chromatique pour la toute première fois sur le jeu.

event-halloweeen-2025-pokemon-go-part-1

Bonus d'événement

Atteignez les échelons majeurs du Passe GO : Halloween 2025 pour obtenir les bonus présentés ci-dessous :

Échelon 1
  • Bonbons de capture ×2
  • Passe GO deluxe : Bonbons de capture ×3
Échelon 2
  • Augmentation des chances pour les Dresseurs de niveau 31 et plus de recevoir des Bonbons L en attrapant des Pokémon avec des Jolis, Superbes ou Excellents lancers
Échelon 3
  • Bonbons ×2 en transférant des Pokémon
  • Augmentation des chances pour les Dresseurs de niveau 31 et plus de recevoir des Bonbons L en transférant des Pokémon
  • Passe GO deluxe : Bonbons ×3 en transférant des Pokémon
  • Passe GO deluxe : nouvelle augmentation des chances pour les Dresseurs de niveau 31 et plus de recevoir des Bonbons L en en transférant des Pokémon

À lire également

Pokémon GO : Le Passe GO d'Halloween 2025 sera bientôt disponible, les détails

Pokémon GO : Le Passe GO d'Halloween 2025 sera bientôt disponible, les détails

Rencontres sauvages

Les Pokémon de l'événement à l'état sauvage pourront être rencontrés, par exemple :
  • Zorua
  • Zorua de Hisui
  • Toutombe
  • Théffroi

Raids

Raids de niveau un
  • Tutafeh de Galar
  • Théffroi
  • Poltchageist
Raids de niveau trois
  • Ossatueur d'Alola
  • Typhlosion de Hisui
  • Clamiral de Hisui

Raids Obscurs

Raids de niveau un
  • Tutafeh Obscur
  • Brocélôme Obscur

Rencontres de tâches d'Étude de terrain

Des tâches d'étude de terrain sur le thème de l'événement seront disponibles, et vous accorderont notamment des rencontres avec les Pokémon suivants :
  • Ténéfix
  • Tutafeh
  • Zorua
  • Zorua de Hisui
  • Funécire
  • Vostourno
  • Brocélôme
  • Spiritomb
Parmi les tâches d'Étude de terrain, quelques-unes vous permettront d'obtenir de la Méga-Énergie pour les Pokémon suivants :
  • Ectoplasma
  • Démolosse
  • Ténéfix
  • Branette
  • Absol

À lire également

Pokémon GO : Les festivités d'Halloween se prolongeront avec la seconde partie de l'événement, les détails

Pokémon GO : Les festivités d'Halloween se prolongeront avec la seconde partie de l'événement, les détails

Nouveaux objets d'avatar et stickers

Le Chapeau Polthégeist pour votre avatar sera disponible à l'achat dans la boutique du jeu pendant l'événement, et même après.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Vous pourrez obtenir des stickers de l'événement en faisant tourner les PhotoDisques des PokéStops, en ouvrant des Cadeaux et en les achetant dans la boutique du jeu.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

Pokémon GO : Étude magistrale Shaymin chromatique, les missions et récompenses
Pokémon GO 22 juillet 2026

Pokémon GO : Étude magistrale Shaymin chromatique, les missions et récompenses

Retrouvez les détails de l'étude magistrale payante Étincelles de gratitude avec Shaymin chromatique, disponible en juillet 2026 sur Pokémon GO dans cet article.
Pokémon GO : Gorythmic Gigamax, quels sont les meilleurs Pokémon pour le vaincre ?
Pokémon GO 21 juillet 2026

Pokémon GO : Gorythmic Gigamax, quels sont les meilleurs Pokémon pour le vaincre ?

Gorythmic Gigamax fait son retour sur Pokémon GO en août 2026. Découvrez comment le vaincre pour maximiser vos chances de le capturer dans cet article.
Pokémon GO : Étude ponctuelle gratuite Anniversaire du Professeur Willow, les missions et récompenses
Pokémon GO 21 juillet 2026

Pokémon GO : Étude ponctuelle gratuite Anniversaire du Professeur Willow, les missions et récompenses

Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle Anniversaire du Professeur Willow, disponible en juillet 2026 sur Pokémon GO dans cet article.

commentaire (0)