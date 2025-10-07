Pokémon GO : L'événement d'Halloween 2025 approche, les détails (première partie)

Découvrez ce que vous réservent les festivités d'Halloween 2025 de Pokémon GO (première partie) dans cet article.
Chaque année, Pokémon GO
célèbre Halloween, et un nouvel événement en deux parties est au programme pour les festivités de 2025. La première se déroulera du mardi 21 octobre à 10 heures au lundi 27 octobre à la même heure
, et marquera l'entrée de Poltchageist et Théffroyable sur le fond de musique de Lavanville avec des décors spéciaux.
Halloween 2025 : 1ʳᵉ partie de l'événement Pokémon GO
Nouveaux Pokémon
Poltchageist et Théffroyable
, les Pokémon Matcha, font leur entrée sur Pokémon GO
à l'occasion de la première partie de l'événement d'Halloween 2025
. Poltchageist pourra évoluer en Théffroyable en échange de 50 Bonbons, et vous aurez peut-être la chance de rencontrer un Théffroi chromatique pour la toute première fois sur le jeu.
Bonus d'événement
Atteignez les échelons majeurs du Passe GO : Halloween 2025
pour obtenir les bonus présentés ci-dessous :Échelon 1
Échelon 2
- Bonbons de capture ×2
- Passe GO deluxe : Bonbons de capture ×3
Échelon 3
- Augmentation des chances pour les Dresseurs de niveau 31 et plus de recevoir des Bonbons L en attrapant des Pokémon avec des Jolis, Superbes ou Excellents lancers
- Bonbons ×2 en transférant des Pokémon
- Augmentation des chances pour les Dresseurs de niveau 31 et plus de recevoir des Bonbons L en transférant des Pokémon
- Passe GO deluxe : Bonbons ×3 en transférant des Pokémon
- Passe GO deluxe : nouvelle augmentation des chances pour les Dresseurs de niveau 31 et plus de recevoir des Bonbons L en en transférant des Pokémon
Rencontres sauvages
Les Pokémon de l'événement à l'état sauvage pourront être rencontrés, par exemple :
- Zorua
- Zorua de Hisui
- Toutombe
- Théffroi
Raids
Raids de niveau un
Raids de niveau trois
- Tutafeh de Galar
- Théffroi
- Poltchageist
- Ossatueur d'Alola
- Typhlosion de Hisui
- Clamiral de Hisui
Raids Obscurs
Raids de niveau un
- Tutafeh Obscur
- Brocélôme Obscur
Rencontres de tâches d'Étude de terrain
Des tâches d'étude de terrain sur le thème de l'événement seront disponibles, et vous accorderont notamment des rencontres avec les Pokémon suivants :
- Ténéfix
- Tutafeh
- Zorua
- Zorua de Hisui
- Funécire
- Vostourno
- Brocélôme
- Spiritomb
Parmi les tâches d'Étude de terrain, quelques-unes vous permettront d'obtenir de la Méga-Énergie pour les Pokémon suivants :
- Ectoplasma
- Démolosse
- Ténéfix
- Branette
- Absol
Nouveaux objets d'avatar et stickers
Le Chapeau Polthégeist
pour votre avatar sera disponible à l'achat dans la boutique du jeu pendant l'événement, et même après.
Vous pourrez obtenir des stickers de l'événement en faisant tourner les PhotoDisques des PokéStops, en ouvrant des Cadeaux et en les achetant dans la boutique du jeu.
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