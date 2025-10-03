Pokémon GO : L'événement de célébration Légendes Pokémon : Z-A se dévoile, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 03 octobre 2025 à 12h23
Découvrez ce que vous réserve l'événement de célébration Légendes Pokémon : Z-A d'octobre 2025 sur Pokémon GO dans cet article.
Pokémon GO : L'événement de célébration Légendes Pokémon : Z-A se dévoile, les détails
Du jeudi 16 octobre à 10 heures au lundi 20 octobre 2025 à 20 heures, les joueurs de Pokémon GO sont invités à participer à l'événement de célébration Légendes Pokémon : Z-A, et participer ainsi à plus de Méga-Raids qu'à l'ordinaire. Une étude ponctuelle sera disponible, et ces festivités seront l'occasion de faire évoluer certains Pokémon spécifiques pour qu'il apprennent une attaque spécifique. En plus de cela, vous obtiendrez tous gratuitement de nouveaux objets pour votre avatar. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails de l'événement de célébration Légendes Pokémon : Z-A ci-dessous.

Événement de célébration Légendes Pokémon : Z-A, les détails

Bonus d'événement

  • Des Méga-Raids seront disponibles plus fréquemment.

Étude ponctuelle

Une étude ponctuelle gratuite et exclusive à l'événement sera disponible, avec des tâches au choix. En guise de récompense, vous obtiendrez surtout :
  • des PX
  • des Bonbons
  • un Poffin
  • des rencontres avec Germignon, Kaiminus ou Gruikui, chacun doté d'un fond spécial de la Saison Transformations Fabuleuses
Le premier Pokémon partenaire que vous choisirez aura en plus davantage de chances d'être attiré par l'Encens d'aventure quotidienne.

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Attaques vedettes

  • Faites évoluer Macronium pendant l'événement pour obtenir un Méganium qui connaît l'Attaque Chargée Végé-Attaque.
  • Faites évoluer Crocrodil pendant l'événement pour obtenir un Aligatueur qui connaît l'Attaque Chargée Hydroblast.
  • Faites évoluer Grotichon pendant l'événement pour obtenir un Roitiflam qui connaît l'Attaque Chargée Rafale Feu.
  • Méganium, Aligatueur et Roitiflam pourront également apprendre leurs attaques vedettes à l'aide d'une CT Attaque Chargée au cours de l'événement.

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Nouveaux objets d'avatar

Votre avatar pourra revêtir de nouvelles apparences gratuitement à l'occasion de l'événement de célébration Légendes Pokémon : Z-A puisque que les cosmétiques suivants seront disponibles dans la boutique du jeu pendant à compter du 16 octobre.

nouveaux-objets-avatar-pokemon-legends
  • Tenue Illumis (cintrée)
  • Chapeau Illumis (noir)
  • Chaussures Illumis (rouges)
  • Tenue Illumis (décontractée)
  • Chapeau Illumis (blanc)
  • Chaussures Illumis (bleues)
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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