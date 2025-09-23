Pokémon GO : Le Festival des récoltes est prévu pour octobre et amènera quelques nouveautés, les détails de l'événement

Découvrez ce que vous réservera le Festival des récoltes en octobre 2025 sur Pokémon GO dans cet article : de nouveaux Pokémon et des pommes spéciales feront leur entrée.
Du vendredi 10 octobre à 10 heures au jeudi 16 octobre 2025 à 20 heures
, tous les joueurs de Pokémon GO
pourront rencontrer pour la première fois Pomdramour et son évolution Pomdorochi grâce au Festival des récoltes. En plus de cela, chacun pourra décrocher quelques Pommes spéciales, faire de nouvelles rencontres, bénéficier de bonus et compléter diverses missions. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails de l'événement du Festival des récoltes 2025
ci-dessous.
Festival des récoltes, les détails
Nouveaux Pokémon
Pomdramour et Pomdorochi
feront leur entrée sur Pokémon GO
avec l'événement du Festival des récoltes en octobre 2025.
Pour faire évoluer Pomdramour en Pomdorochi, vous devrez utiliser 400 Bonbons Verpom, et attraper 7 Pokémon de type Dragon avec Pomdramour comme Copain. Notez également que 200 Bonbons Verpom et 20 Pommes Nectar seront nécessaires pour faire évoluer Verpom en Pomdramour.
Pommes
Le Festival des récoltes
marquera aussi l'arrivée des Pommes Nectar, que vous trouverez le plus souvent aux PokéStops avec des Modules Leurre Moussu actifs. En appuyant dessus, vous obtiendrez des Pommes sucrées, des Pommes acidulées ou des Pommes Nectar, voire des rencontres avec des Pokémon. Si la chance est avec vous, vous rencontrerez même des Verpom.
Bonus d'événement
- Bonbons ×2 pour chaque Pokémon attrapé avec des Baies Nanana et des Baies Nanana argentées.
- Plus de chances de rencontrer des Pitrouille et des Olivini chromatiques.
- Plus de chances de trouver des pommes aux PokéStops avec un Module Leurre Moussu actif.
Rencontres sauvages
Pendant le Festival des récoltes 2025
, vous pourriez rencontrer à l'état sauvage les Pokémon listés ci-dessous :
- Écrémeuh
- Apitriniou
- Olivini
- Verpom (si la chance est de votre côté)
Étude ponctuelle payante
Pour 4,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à l'Étude ponctuelle exclusive à l'événement, et bénéficier des bonus suivants :
- Durée des Modules Leurre Moussu ×2.
- Plus de chances de recevoir des Baies aux PokéStops, y compris des Baies Nanana argentées et des Baies Framby dorées (si vous avez de la chance !)
En plus de cela, vous obtiendrez notamment les butins suivants :
- 30 Baies Nanana argentées
- 3 Modules Leurre Moussu
- Des rencontres avec des Verpom
Récompenses des tâches d'Étude de terrain
Des tâches d'Étude de terrain sur le thème de l'événement seront disponibles, et leur complétion vous accorder des rencontres avec les Pokémon de l'événement : Pitrouille, Verpom et Olivini.
Défis de collection
Des Défis de collection axés sur la capture et les évolution sur le thème de l'événement seront proposés. Les relever vous offrira un Module Leurre Moussu, des Poussières d'Étoile, des Pommes Nectar et des rencontres avec Verpom.
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