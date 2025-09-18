Pokémon GO : Méga-Métalosse sous les feux des projecteurs au cours d'une Journée de Raids en octobre, les détails

Méga-Métalosse sera au centre de toutes les attentions à l'occasion d'une Journée de Raids organisée en octobre 2025 sur Pokémon GO. Découvrez ce que vous réserve l'événement dans cet article.
Le samedi 4 octobre 2025 de 14 heures à 17 heures, les joueurs de Pokémon GO
pourront découvrir un nouveau Pokémon suivant la thématique de la saison Transformations fabuleuses : Méga-Métalosse, qui succédera à Méga-Camérupt
. Comme d'habitude, vous bénéficierez de plusieurs bonus et pourrez vous offrir un ticket, dans l'optique d'en déverrouiller davantage. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter le programme de la Journée de Raids Méga-Métalosse
ci-dessous.
Journée de Raids Méga-Métalosse d'octobre 2025
Nouveau Pokémon méga-évolué
Méga-Métalosse
débarque sur Pokémon GO
en octobre 2025 via les Méga-Raids. Les plus chanceux parmi vous pourront même le rencontrer en version chromatique.
Attaque vedette
- Si vous rencontrez un Métalosse dans un Méga-Raid, celui-ci connaîtra l'Attaque Immédiate Griffe Ombre. Après l'événement, Métalosse pourra apprendre cette attaque vedette avec une CT Attaque Immédiate d'élite.
Bonus d'événement
- La limite de Passes de Raid à distance passera à 20 du samedi 4 octobre à 2 h au dimanche 5 octobre 2025 à 5 h CEST (du vendredi 3 octobre à 17 h au samedi 4 octobre à 20 h PDT).
- Recevez jusqu'à 5 Passes de Raid supplémentaires gratuits, pour un total de 6, en faisant tourner les PhotoDisques des Arènes.
- Vous aurez plus de chances de rencontrer un Métalosse chromatique dans les Méga-Raids.
Ticket d'événement
Pour 4,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pouvez acheter un ticket qui donne droit aux bonus suivants, actifs pendant toute la durée de la Journée de Raids Méga-Métalosse
:
- 8 Passes de Raid supplémentaires en faisant tourner les PhotoDisques des Arènes (pour un total de 14 Passes de Raid quotidiens).
- Plus de chances de gagner des Super Bonbons L en participant à des Combats de Raid.
- 5 000 PX supplémentaires en participant à des Combats de Raid.
- 2 fois plus de Poussières Étoile en participant à des Combats de Raid.
Notez qu'en cas d'achèvement du Défi global lié à l'événement Ligne d'horizon d'acier
, les titulaires d'un ticket pour la Journée de Raids Méga-Métalosse recevront 5 000 PX supplémentaires
en participant aux Combats de Raid.
Magasin en ligne Pokémon GO : Boîte Hyper ticket Journée de Raids Méga-Métalosse
Une Boîte Hyper ticket Journée de Raids Méga-Métalosse sera disponible au prix de 4,99 USD (ou l'équivalent dans votre devise locale). Elle comprendra un ticket d'événement ainsi qu'un Passe de combat premium supplémentaire offert.
Événement Fête des PX
Afin de célébrer l'augmentation du niveau maximal qui aura lieu le 15 octobre 2025, tous les Dresseurs bénéficient es bonus suivants entre le 25 août et le 14 octobre 2025. Ils se cumuleront à tout bonus également actif durant cette période dans Pokémon GO.
- PX de capture ×2 pour les Jolis, Superbes et Excellents lancers
- 3 000 PX supplémentaires en remportant des Raids
- 3 000 PX supplémentaires en remportant des Combats Dynamax
- En outre, les joueursayant dépassé le niveau 5 auront accès à une fabuleuse Étude ponctuelle qui pourrait leur faire gagner plus de 7 millions de PX !
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