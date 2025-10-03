Pokémon GO : Méga-Rayquaza à l'affiche d'une Journée de Raids en octobre, les détails

Découvrez ce que vous réserve la Journée de Raids d'octobre 2025 de Pokémon GO, consacrée à Méga-Rayquaza, dans cet article.
Le samedi 18 octobre 2025 de 14 heures à 17 heures
, les joueurs de Pokémon GO
auront l'opportunité de recroiser le chemin de Méga-Rayquaza. En effet, une Journée de Raids mettant à l'honneur ce Pokémon méga-évolué sera organisée ce jour, et permettra de participer à une étude ponctuelle, de bénéficier de bonus, ou encore d'acquérir un ticket. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter le programme de la Journée de Raids Méga-Rayquaza
ci-dessous.
Journée de Raids Méga-Rayquaza, les détails
Étude ponctuelle
L'Étude ponctuelle de la Journée de Raids Méga-Rayquaza d'octobre 2025 vous invitera à compléter quelques tâches pour obtenir une Météorite, étant donné que ce Pokémon en a besoin pour prendre sa forme Méga. De plus, pour le faire méga-évoluer, vous devrez d'abord lui apprendre l'Attaque Chargée Draco Ascension avec des Météorites.
Bonus d'événement
- La limite de Passes de Raid à distance passera à 20 du samedi 18 octobre, à 2 h, au dimanche 19 octobre 2025, à 5 h CEST (du 17 octobre, à 17 h, au 18 octobre, à 20 h PDT).
- Recevez jusqu'à 5 Passes de Raid supplémentaires gratuits, pour un total de 6, en faisant tourner les PhotoDisques des Arènes.
- Vous aurez plus de chances de rencontrer un Rayquaza chromatique dans les Méga-Raids.
Ticket d'événement
Pour 4,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pouvez acheter un ticket qui donne droit aux bonus suivants, actifs pendant toute la durée de la Journée de Raids Méga-Rayquaza.
- Jusqu'à 8 Passes de Raid supplémentaires gratuits en faisant tourner les PhotoDisques des Arènes (pour un total de 14 Passes de Raid quotidiens)
- Plus de chances de gagner des Super Bonbons L en participant à des Combats de Raid
- 50 % de PX supplémentaires en participant à des Combats de Raid
- 2 fois plus de Poussières Étoile en participant à des Combats de Raid
Notez que les titulaires d'un ticket auront également accès à une Étude ponctuelle supplémentaire pendant l'événement, accordant une Météorite.
Magasin en ligne Pokémon GO : Boîte Hyper ticket Journée de Raids Méga-Rayquaza
Une Boîte Hyper ticket Journée de Raids Méga-Rayquaza sera disponible au prix de 4,99 USD (ou l'équivalent dans votre devise locale). Elle comprendra un ticket d'événement ainsi qu'un Passe de combat premium supplémentaire offert.
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