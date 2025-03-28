Pokémon GO : Le calendrier d'avril 2025 (Saison 18, Puissance et Maîtrise)

Retrouvez les dates des événements et des raids dans ce calendrier du mois d'avril 2025 de Pokémon GO.
La 18ème
saison de Pokémon GO
« Puissance et Maîtrise » commence en mars 2025 et les joueurs auront tout de suite fort à faire. En effet, vous débuterez votre entraînement avec Wushours à partir du 5 mars, et ce premier événement sera suivi d'autres festivités et de deux Journées Communauté. Comme d'habitude, des heures de raids, des raids obscurs et légendaires ainsi que les lundis Dynamax seront aussi d'actualité, ce qui vous permettra de varier les activités.
Afin de vous aider à mieux vous organiser dans les semaines à venir, nous vous avons préparé un calendrier des événements et raids d'avril 2025 sur Pokémon GO
.
Événements d'avril 2025 sur Pokémon GO
Raids d'avril 2025
Raids Obscurs
Tous les week-end du mois d'avril 2025, vous pourrez affronter Registeel
dans les Raids Obscurs.
Raids Légendaires
Méga-Raids
- Tokopiyon : du lundi 31 mars au mercredi 9 avril
- Ama-Ama et Pierroteknik : du mercredi 9 au lundi 21 avril (Ama-Ama dans l'hémisphère Est et Pierroteknik dans l'Ouest)
- Cresselia : du lundi 21 avril au jeudi 1er mai
Heures de Raids
- Méga-Braségali : du lundi 31 mars au mercredi 9 avril
- Méga-Jungko : du mercredi 9 au lundi 21 avril
- Méga-Mysdibule : du lundi 21 avril au jeudi 1er mai
- 2 avril : Tokopiyon
- 9 et 16 avril : Pierroteknik et Ama-Ama
- 23 et 30 avril : Cresselia
Pour rappel, les Heures de raid se déroulent le mercredi de 18 heures à 19 heures.Combats Dynamax
Lundis Dynamax
- du 31 mars au 7 avril : Carapuce, Krabby, Leveinard, Flambino et Rongourmand
- du 7 au 14 avril : Chenipan, Machoc, Rototaupe, Moumouton et Hexadron
- du 14 au 21 avril : Machoc, Quatermac et Hexadron
- du 21 au 28 avril : Carapuce, Krabby, Leveinard et Larméléon
- du 28 avril au 5 mai : Salamèche, Poichigeon, Hexagel, Moumouton et Hexadron
Un Pokémon Dynamax sera désormais mis à l'honneur chaque lundi, de 18 heures à 19 heures.
- Lundi 7 avril : Quatermac Dynamax
- Lundi 14 avril : Moumouton Dynamax
- Lundi 21 mars : Larméléon Dynamax
- Lundi 28 avril : Hexadron Dynamax
commentaire (0)