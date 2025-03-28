Pokémon GO : Le calendrier d'avril 2025 (Saison 18, Puissance et Maîtrise)

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 28 mars 2025 à 14h16
Retrouvez les dates des événements et des raids dans ce calendrier du mois d'avril 2025 de Pokémon GO.
Pokémon GO : Le calendrier d'avril 2025 (Saison 18, Puissance et Maîtrise)
La 18ème saison de Pokémon GO « Puissance et Maîtrise » commence en mars 2025 et les joueurs auront tout de suite fort à faire. En effet, vous débuterez votre entraînement avec Wushours à partir du 5 mars, et ce premier événement sera suivi d'autres festivités et de deux Journées Communauté. Comme d'habitude, des heures de raids, des raids obscurs et légendaires ainsi que les lundis Dynamax seront aussi d'actualité, ce qui vous permettra de varier les activités.

Afin de vous aider à mieux vous organiser dans les semaines à venir, nous vous avons préparé un calendrier des événements et raids d'avril 2025 sur Pokémon GO.

Événements d'avril 2025 sur Pokémon GO

Miniature vidéo

Raids d'avril 2025

Raids Obscurs

Tous les week-end du mois d'avril 2025, vous pourrez affronter Registeel dans les Raids Obscurs.

registeel

Raids Légendaires 
  • Tokopiyon : du lundi 31 mars au mercredi 9 avril
  • Ama-Ama et Pierroteknik : du mercredi 9 au lundi 21 avril (Ama-Ama dans l'hémisphère Est et Pierroteknik dans l'Ouest)
  • Cresselia : du lundi 21 avril au jeudi 1er mai
Méga-Raids
  • Méga-Braségali : du lundi 31 mars au mercredi 9 avril
  • Méga-Jungko : du mercredi 9 au lundi 21 avril
  • Méga-Mysdibule : du lundi 21 avril au jeudi 1er mai
Heures de Raids
  • 2 avril : Tokopiyon
  • 9 et 16 avril : Pierroteknik et Ama-Ama
  • 23 et 30 avril : Cresselia
Pour rappel, les Heures de raid se déroulent le mercredi de 18 heures à 19 heures.

Combats Dynamax
  • du 31 mars au 7 avril : Carapuce, Krabby, Leveinard, Flambino et Rongourmand
  • du 7 au 14 avril : Chenipan, Machoc, Rototaupe, Moumouton et Hexadron
  • du 14 au 21 avril : Machoc, Quatermac et Hexadron
  • du 21 au 28 avril : Carapuce, Krabby, Leveinard et Larméléon
  • du 28 avril au 5 mai : Salamèche, Poichigeon, Hexagel, Moumouton et Hexadron
Lundis Dynamax

Un Pokémon Dynamax sera désormais mis à l'honneur chaque lundi, de 18 heures à 19 heures.
  • Lundi 7 avril : Quatermac Dynamax
  • Lundi 14 avril : Moumouton Dynamax
  • Lundi 21 mars : Larméléon Dynamax
  • Lundi 28 avril : Hexadron Dynamax
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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