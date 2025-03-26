Pokémon GO : Sorbébé à l'affiche de la Journée Communauté d'avril 2025, les détails

Retrouvez les détails relatifs à la Journée Communauté Sorbébé à venir sur Pokémon GO en avril 2025.
Le dimanche 27 avril 2025 de 14 heures à 17 heures, Pokémon GO
organise une Journée Communauté consacrée à Sorbébé
, le Pokémon Poudreuse. Pour en savoir plus sur ce qui vous attend, découvrez le programme de l'événement ci-dessous.
Journée Communauté Sorbébé d'avril 2025, les détails
Pokémon à l'affiche
Sorbébé
apparaîtra plus fréquemment à l'état sauvage qu'à l'ordinaire, et le plus chanceux parmi vous pourront même le croiser sous forme chromatique.
Attaque vedette
En faisant évoluer Sorbébé en Sorboul entre le début de l'événement et le 4 mai 2025 à 22 heures, vous obtiendrez un Sorbouboul qui connaît l'Attaque Chargée Avalanche
.
- Combats de Dresseurs : 90 de puissance
- Arènes et Raids : 85 de puissance
Étude spéciale de la Journée Communauté
Pour 2 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à l'Étude spéciale exclusive de la Journée Communauté consacrée à Sorbébé. En guise de récompense, vous obtiendrez notamment :
- 3 rencontres avec des Sorbébé dotés d'un fond spécial sur le thème de la Saison Puissance et maîtrise
- Davantage de rencontres avec Sorbébé
- 1 Passe de combat premium
- 1 Super Bonbon XL
Étude ponctuelle Journée Communauté : Fond spécial
Les Dresseurs qui se connecteront lors de la Journée Communauté d'avril recevront une Étude ponctuelle qui offrira une rencontre avec un Sorbébé doté d'un fond spécial
sur le thème de la Saison Puissance et maîtrise. De plus, en accomplissant les tâches de cette Étude ponctuelle, vous aurez encore davantage de chances de rencontrer un Sorbébé chromatique.
Bonus d'événement
- Vous recevrez 3 fois plus de PX en attrapant des Pokémon.
- Vous recevrez 2 fois plus de Bonbons en attrapant des Pokémon.
- Les Dresseurs de niveau 31 et plus auront 2 fois plus de chances de recevoir des Bonbons XL en attrapant des Pokémon.
- Les Modules Leurre activés pendant l'événement dureront 3 heures.
- Les Encens (sauf l'Encens d'aventure quotidienne) activés pendant l'événement dureront 3 heures.
- Une surprise vous attendra si vous prenez des photos au cours de la Journée Communauté !
- Vous pourrez procéder à 1 Échange spécial supplémentaire, pour un maximum de 2 ce jour-là.
- Les échanges coûteront 50 % de Poussières Étoile en moins.
Étude de terrain
Une Étude de terrain sur le thème de la Journée Communauté d'avril
sera disponible, et terminer les tâches vous accordera surtout des Poussières Étoile, des Super Balls et des rencontres supplémentaires avec Sorbébé. Qui plus est, si vous partez en exploration avec votre communauté et que vous avez de la chance, vous pourriez même trouver une Étude de terrain qui offre encore plus de rencontres avec des Sorbébé dotés d'un fond spécial sur le thème de la Saison Puissance et maîtrise.
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