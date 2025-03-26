Pokémon GO : Sorbébé à l'affiche de la Journée Communauté d'avril 2025, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 26 mars 2025 à 10h28
Retrouvez les détails relatifs à la Journée Communauté Sorbébé à venir sur Pokémon GO en avril 2025.
Pokémon GO : Sorbébé à l'affiche de la Journée Communauté d'avril 2025, les détails
Le dimanche 27 avril 2025 de 14 heures à 17 heures, Pokémon GO organise une Journée Communauté consacrée à Sorbébé, le Pokémon Poudreuse. Pour en savoir plus sur ce qui vous attend, découvrez le programme de l'événement ci-dessous.

Journée Communauté Sorbébé d'avril 2025, les détails

Pokémon à l'affiche

Sorbébé apparaîtra plus fréquemment à l'état sauvage qu'à l'ordinaire, et le plus chanceux parmi vous pourront même le croiser sous forme chromatique.

journee-communaute-sorbebe-avril-pokemon-go

Attaque vedette

En faisant évoluer Sorbébé en Sorboul entre le début de l'événement et le 4 mai 2025 à 22 heures, vous obtiendrez un Sorbouboul qui connaît l'Attaque Chargée Avalanche.
  • Combats de Dresseurs : 90 de puissance
  • Arènes et Raids : 85 de puissance

Étude spéciale de la Journée Communauté

Pour 2 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à l'Étude spéciale exclusive de la Journée Communauté consacrée à Sorbébé. En guise de récompense, vous obtiendrez notamment :
  • 3 rencontres avec des Sorbébé dotés d'un fond spécial sur le thème de la Saison Puissance et maîtrise
  • Davantage de rencontres avec Sorbébé
  • 1 Passe de combat premium
  • 1 Super Bonbon XL

Étude ponctuelle Journée Communauté : Fond spécial

Les Dresseurs qui se connecteront lors de la Journée Communauté d'avril recevront une Étude ponctuelle qui offrira une rencontre avec un Sorbébé doté d'un fond spécial sur le thème de la Saison Puissance et maîtrise. De plus, en accomplissant les tâches de cette Étude ponctuelle, vous aurez encore davantage de chances de rencontrer un Sorbébé chromatique.

Bonus d'événement

  • Vous recevrez 3 fois plus de PX en attrapant des Pokémon.
  • Vous recevrez 2 fois plus de Bonbons en attrapant des Pokémon.
  • Les Dresseurs de niveau 31 et plus auront 2 fois plus de chances de recevoir des Bonbons XL en attrapant des Pokémon.
  • Les Modules Leurre activés pendant l'événement dureront 3 heures.
  • Les Encens (sauf l'Encens d'aventure quotidienne) activés pendant l'événement dureront 3 heures.
  • Une surprise vous attendra si vous prenez des photos au cours de la Journée Communauté !
  • Vous pourrez procéder à 1 Échange spécial supplémentaire, pour un maximum de 2 ce jour-là.
  • Les échanges coûteront 50 % de Poussières Étoile en moins.

Étude de terrain

Une Étude de terrain sur le thème de la Journée Communauté d'avril sera disponible, et terminer les tâches vous accordera surtout des Poussières Étoile, des Super Balls et des rencontres supplémentaires avec Sorbébé. Qui plus est, si vous partez en exploration avec votre communauté et que vous avez de la chance, vous pourriez même trouver une Étude de terrain qui offre encore plus de rencontres avec des Sorbébé dotés d'un fond spécial sur le thème de la Saison Puissance et maîtrise.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

Pokémon GO : Étude magistrale Shaymin chromatique, les missions et récompenses
Pokémon GO 22 juillet 2026

Pokémon GO : Étude magistrale Shaymin chromatique, les missions et récompenses

Retrouvez les détails de l'étude magistrale payante Étincelles de gratitude avec Shaymin chromatique, disponible en juillet 2026 sur Pokémon GO dans cet article.
Pokémon GO : Gorythmic Gigamax, quels sont les meilleurs Pokémon pour le vaincre ?
Pokémon GO 21 juillet 2026

Pokémon GO : Gorythmic Gigamax, quels sont les meilleurs Pokémon pour le vaincre ?

Gorythmic Gigamax fait son retour sur Pokémon GO en août 2026. Découvrez comment le vaincre pour maximiser vos chances de le capturer dans cet article.
Pokémon GO : Étude ponctuelle gratuite Anniversaire du Professeur Willow, les missions et récompenses
Pokémon GO 21 juillet 2026

Pokémon GO : Étude ponctuelle gratuite Anniversaire du Professeur Willow, les missions et récompenses

Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle Anniversaire du Professeur Willow, disponible en juillet 2026 sur Pokémon GO dans cet article.

commentaire (0)