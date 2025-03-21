Pokémon GO : Méga-Nanméouïe intégrera le jeu au cours d'une Journée de Raids, les détails

Retrouvez le programme de la Journée de Raids Méga-Nanméouïe à venir sur Pokémon GO en avril 2025.
Le samedi 5 avril 2025 de 14 heures à 17 heures
, une Journée de Raids sera organisée sur Pokémon GO
et permettra à Méga-Nanméouïe
de faire son entrée sur le jeu. Pour en savoir plus, découvrez les détails de la Journée de Raids Méga-Nanméouïe
ci-dessous.
Journée de Raids Méga-Nanméouïe, les détails
Nouveau Pokémon méga-évolué
Méga-Nanméouïe
va faire sa première apparition dans Pokémon GO
via les Méga-Raids, et les plus chanceux parmi vous pourront même rencontrer un Nanméouïe chromatique.
Bonus d'événement
- La limite de Passes de Raid à distance passera à 20 du samedi 5 avril, à 2 heures CET (vendredi 4 avril à 17 heures PDT) au dimanche 6 avril 2025, à 5 heures CET (samedi 5 avril à 20 heures PDT).
- Recevez jusqu'à 5 Passes de Raid supplémentaires gratuits, pour un total de 6, en faisant tourner les PhotoDisques des Arènes.
- Vous aurez plus de chances de rencontrer un Nanméouïe chromatique dans les Méga-Raids.
Modifications apportées à la disponibilité des capacités
À partir de l'événement, Nanméouïe
pourra apprendre l'Attaque Chargée Pouvoir Lunaire
.
- Combats de Dresseurs : 110 de puissance
- Arènes et Raids : 130 de puissance
Ticket d'événement
Pour 5 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pouvez acheter un ticket accordant les bonus listés ci-dessous :
- 8 Passes de Raid supplémentaires en faisant tourner les PhotoDisques des Arènes (pour un total de 14 Passes de Raid quotidiens)
- Plus de chances de gagner des Super Bonbons XL en participant à des Combats de Raid
- 50 % de PX en plus en participant à des Combats de Raid
- 2 fois plus de Poussières Étoile en participant à des Combats de Raid
Notez qu'ils seront actifs le samedi 5 avril 2025, de 14 heures à 17 heures.
Étude ponctuelle
Une Étude ponctuelle gratuite sera disponible durant l'événement, et sa complétion vous accordera notamment :
- 10 000 Poussières d'Étoile
- 1 000 Poussières Étoile supplémentaires en récompense des Combats de Raid, pour un total de 2 000 Poussières Étoile (3 000 si vous détenez le ticket de l'événement)
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