Pokémon GO : Méga-Nanméouïe intégrera le jeu au cours d'une Journée de Raids, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 21 mars 2025 à 11h50
Retrouvez le programme de la Journée de Raids Méga-Nanméouïe à venir sur Pokémon GO en avril 2025.
Pokémon GO : Méga-Nanméouïe intégrera le jeu au cours d'une Journée de Raids, les détails
Le samedi 5 avril 2025 de 14 heures à 17 heures, une Journée de Raids sera organisée sur Pokémon GO et permettra à Méga-Nanméouïe de faire son entrée sur le jeu. Pour en savoir plus, découvrez les détails de la Journée de Raids Méga-Nanméouïe ci-dessous.

Journée de Raids Méga-Nanméouïe, les détails

Nouveau Pokémon méga-évolué

Méga-Nanméouïe va faire sa première apparition dans Pokémon GO via les Méga-Raids, et les plus chanceux parmi vous pourront même rencontrer un Nanméouïe chromatique.

Bonus d'événement

  • La limite de Passes de Raid à distance passera à 20 du samedi 5 avril, à 2 heures CET (vendredi 4 avril à 17 heures PDT) au dimanche 6 avril 2025, à 5 heures CET (samedi 5 avril à 20 heures PDT).
  • Recevez jusqu'à 5 Passes de Raid supplémentaires gratuits, pour un total de 6, en faisant tourner les PhotoDisques des Arènes.
  • Vous aurez plus de chances de rencontrer un Nanméouïe chromatique dans les Méga-Raids.

Modifications apportées à la disponibilité des capacités

À partir de l'événement, Nanméouïe pourra apprendre l'Attaque Chargée Pouvoir Lunaire.
  • Combats de Dresseurs : 110 de puissance
  • Arènes et Raids : 130 de puissance

Ticket d'événement

Pour 5 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pouvez acheter un ticket accordant les bonus listés ci-dessous :
  • 8 Passes de Raid supplémentaires en faisant tourner les PhotoDisques des Arènes (pour un total de 14 Passes de Raid quotidiens)
  • Plus de chances de gagner des Super Bonbons XL en participant à des Combats de Raid
  • 50 % de PX en plus en participant à des Combats de Raid
  • 2 fois plus de Poussières Étoile en participant à des Combats de Raid
Notez qu'ils seront actifs le samedi 5 avril 2025, de 14 heures à 17 heures.

Étude ponctuelle

Une Étude ponctuelle gratuite sera disponible durant l'événement, et sa complétion vous accordera notamment :
  • 10 000 Poussières d'Étoile
  • 1 000 Poussières Étoile supplémentaires en récompense des Combats de Raid, pour un total de 2 000 Poussières Étoile (3 000 si vous détenez le ticket de l'événement)
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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