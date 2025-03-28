Pokémon GO célèbre le retour du printemps avec l'événement Effervescence printanière, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 28 mars 2025 à 12h52
Retrouvez le programme de l'événement Effervescence printanière à venir sur Pokémon GO en avril 2025.
Pokémon GO célèbre le retour du printemps avec l'événement Effervescence printanière, les détails
Le printemps est enfin revenu, et les joueurs de Pokémon GO pourront célébrer le retour des beaux jours comme il se doit du mercredi 9 avril à 10 heures au lundi 14 avril à 20 heures. L'événement Effervescence printanière permettra aussi à Tournicoton et Blancoton de faire leur entrée sur le jeu, et proposera diverses activités allant de l'éclosion aux études ponctuelles. Pour en savoir plus sur ce qui vous attend, nous vous invitons à consulter les détails de l'événement Effervescence printanière ci-dessous.

Effervescence printanière, les détails de l'événement 

Bonus d'événement

  • Durée des Œufs Chance ×2.
  • Bonbons d'éclosion ×2.
  • Chance accrue de rencontrer un Rémoraid chromatique ou un Passerouge chromatique.
  • Distance d'éclosion réduite de moitié lorsque les Œufs sont placés dans des Incubateurs pendant l'événement.

Nouveaux Pokémon

Le Pokémon Chef-Fleur, Tournicoton, et son évolution, Blancoton, vont apparaître pour la première fois sur le jeu. Notez que 50 Bonbons seront nécessaires pour faire évoluer Tournicoton en Blancoton.

effervescence-printaniere-pokemon-go

Rencontres sauvages

Les Pokémon listés dans cette section apparaîtront plus souvent à l'état sauvage qu'à l'ordinaire :
  • Rémoraid
  • Passerouge
  • Tournicoton
Les Pokémon suivants apparaîtront plus fréquemment aux dates indiquées.

Du 9 avril, à 10 h, au 10 avril, à 23 h 59 (heure locale)
  • Marill
  • Nénupiot
  • Couaneton
  • Araqua
  • Lokhlass (pour les plus chanceux)
Du 11 avril, à minuit, au 12 avril, à 23 h 59 (heure locale)
  • Goupix
  • Ponyta
  • Chamallot
  • Hélionceau
  • Caninos de Hisui (pour les plus chanceux)
Du 13 avril, à minuit, au 14 avril, à 20 h (heure locale)
  • Mystherbe
  • Granivol
  • Rosélia
  • Ceribou
  • Noadkoko d'Alola (pour les plus chanceux)

Œufs

Œufs de 2 km
  • Magby
  • Rozbouton
  • Babimanta
Œufs de 5 km
  • Rémoraid
  • Passerouge
  • Tournicoton

Récompenses des tâches d'Étude de terrain

Des tâches d'Étude de terrain sur le thème de l'événement seront disponibles, et leur complétion vous accordera surtout des Super Balls, des Baies Nanana, des Poussières d'Étoile ainsi que des rencontres avec les Pokémon de l'événement.

Étude ponctuelle payante

Pour 2 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à l'Étude ponctuelle exclusive à l'événement. En guise de récompense, vous recevrez :
  • 5 000 PX
  • 1 Œuf Chance
  • 2 Super-Incubateurs
  • Des rencontres avec Rémoraid, Passerouge et Tournicoton

Défis de collection

Des Défis de collection axés sur la capture seront disponibles, et vous accorderont des PX, des Poussières d'Étoile et des rencontres avec les Pokémon de l'événement.

Épreuves PokéStop

Ouvrez l'œil : vous pourrez inscrire vos Pokémon de l'événement aux Épreuves de différents PokéStops !
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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