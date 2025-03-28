Pokémon GO : Une Journée Éclosion consacrée à Debugant aura lieu en avril

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 28 mars 2025 à 12h02
Retrouvez les détails de la Journée Éclosion Debugant à venir sur Pokémon GO en avril 2025.
Pokémon GO : Une Journée Éclosion consacrée à Debugant aura lieu en avril
Le dimanche 6 avril 2025 de 14 heures à 17 heuresPokémon GO va organiser une Journée Éclosion mettant Debugant sous les feux des projecteurs. Les détails ont été communiqués, et nous vous proposons de découvrir ce qui vous attend ci-dessous.

Journée Éclosion de Debugant, les détails

Pokémon à l'affiche

Debugant apparaîtra beaucoup plus souvent qu'à l'ordinaire dans les Œufs de 2 km, et les chances d'en faire éclore un chromatique seront augmentées.

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Bonus d'événement

  • Les Bonbons seront doublés lors de l'éclosion des Œufs.
  • Vous aurez plus de chances de faire éclore un Debugant chromatique.
  • Vous aurez plus de chances d'obtenir des Œufs de 2 km en faisant tourner les PhotoDisques des PokéStops.

Étude ponctuelle gratuite

Une Étude ponctuelle gratuite et propre à l'événement sera disponible, et sa complétion vous accordera surtout des PX ainsi qu'un Super-Incubateur. Néanmoins, toutes les tâches devront être complétées et les récompenses réclamées avant 17 heures, le dimanche 6 avril.

Étude ponctuelle payante

Pour 2 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous aurez accès à une Étude ponctuelle exclusive à l'événement. Qui plus est, acquérir ce ticket aura pour effet de doubler vos Poussières d'Étoile d'éclosion lors de l'événement. Réaliser cette étude vous demandera de faire éclore un Œuf et d'explorer votre environnement sur 2 km. Vous obtiendrez ainsi les récompenses suivantes :
  • 1 Morceau d'Étoile
  • 1 Super-Incubateur
  • 2 500 PX

Bonus prolongés de la Journée Éclosion de Debugant

Du vendredi 4 avril à 10 heures au dimanche 6 avril 2025 à 17 heures, le bonus suivant sera actif :
  • Distance d'éclosion des Œufs divisée par 2 lorsque les Œufs sont placés dans des Incubateurs au cours de la Journée Éclosion de Debugant.

Récompenses des tâches d'Étude de terrain

Vous pourrez récupérer des tâches d'Étude de terrain sur le thème de l'événement en faisant tourner les PhotoDisques des PokéStops, et remporter des Poussières d'Étoile et des PX.

Magasin en ligne Pokémon GO : Boîte Hyper ticket Journée Éclosion de Debugant

Une Boîte Hyper ticket Journée Éclosion de Debugant sera disponible au prix de 1,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale). Elle comprend un ticket d'événement ainsi que deux Super Bonbons offerts. Un lot de 2 Super-Incubateurs pourra être achété sur le magasin en ligne Pokémon GO pour 2,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale). 

Magasin en ligne Pokémon GO : Hyper boîte Éclosion

Une Hyper boîte Éclosion sera disponible tout au long de l'événement au prix de 19,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale) et comprendra 15 Super-Incubateurs, 10 Incubateurs et 5 Poffins.

Lot événementiel

Une Boîte Éclosion sera disponible tout au long de l'événement, elle comprendra :
  • 925 PokéPièces
  • 5 Incubateurs
  • 5 Super-Incubateurs
  • 2 Œufs Chance.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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