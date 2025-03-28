Pokémon GO : Une Journée Éclosion consacrée à Debugant aura lieu en avril

Retrouvez les détails de la Journée Éclosion Debugant à venir sur Pokémon GO en avril 2025.
Le dimanche 6 avril 2025 de 14 heures à 17 heures
, Pokémon GO
va organiser une Journée Éclosion
mettant Debugant
sous les feux des projecteurs. Les détails ont été communiqués, et nous vous proposons de découvrir ce qui vous attend ci-dessous.
Journée Éclosion de Debugant, les détails
Pokémon à l'affiche
Debugant
apparaîtra beaucoup plus souvent qu'à l'ordinaire dans les Œufs de 2 km
, et les chances d'en faire éclore un chromatique seront augmentées.
Bonus d'événement
- Les Bonbons seront doublés lors de l'éclosion des Œufs.
- Vous aurez plus de chances de faire éclore un Debugant chromatique.
- Vous aurez plus de chances d'obtenir des Œufs de 2 km en faisant tourner les PhotoDisques des PokéStops.
Étude ponctuelle gratuite
Une Étude ponctuelle gratuite
et propre à l'événement sera disponible, et sa complétion vous accordera surtout des PX ainsi qu'un Super-Incubateur. Néanmoins, toutes les tâches devront être complétées et les récompenses réclamées avant 17 heures, le dimanche 6 avril.
Étude ponctuelle payante
Pour 2 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous aurez accès à une Étude ponctuelle exclusive à l'événement. Qui plus est, acquérir ce ticket aura pour effet de doubler vos Poussières d'Étoile d'éclosion lors de l'événement. Réaliser cette étude vous demandera de faire éclore un Œuf et d'explorer votre environnement sur 2 km. Vous obtiendrez ainsi les récompenses suivantes :
- 1 Morceau d'Étoile
- 1 Super-Incubateur
- 2 500 PX
Bonus prolongés de la Journée Éclosion de Debugant
Du vendredi 4 avril à 10 heures au dimanche 6 avril 2025 à 17 heures, le bonus suivant sera actif :
- Distance d'éclosion des Œufs divisée par 2 lorsque les Œufs sont placés dans des Incubateurs au cours de la Journée Éclosion de Debugant.
Récompenses des tâches d'Étude de terrain
Vous pourrez récupérer des tâches d'Étude de terrain sur le thème de l'événement en faisant tourner les PhotoDisques des PokéStops, et remporter des Poussières d'Étoile et des PX.
Magasin en ligne Pokémon GO : Boîte Hyper ticket Journée Éclosion de Debugant
Une Boîte Hyper ticket Journée Éclosion de Debugant sera disponible au prix de 1,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale). Elle comprend un ticket d'événement ainsi que deux Super Bonbons offerts. Un lot de 2 Super-Incubateurs pourra être achété sur le magasin en ligne Pokémon GO pour 2,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale).
Magasin en ligne Pokémon GO : Hyper boîte Éclosion
Une Hyper boîte Éclosion sera disponible tout au long de l'événement au prix de 19,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale) et comprendra 15 Super-Incubateurs, 10 Incubateurs et 5 Poffins.
Lot événementiel
Une Boîte Éclosion sera disponible tout au long de l'événement, elle comprendra :
- 925 PokéPièces
- 5 Incubateurs
- 5 Super-Incubateurs
- 2 Œufs Chance.
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