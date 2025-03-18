Pokémon GO : L'événement Superbes styles est prévu pour avril, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 18 mars 2025 à 10h46
Retrouves les détails de l'événement Superbes styles à venir sur Pokémon GO en avril 2025 dans cet article.
Pokémon GO : L'événement Superbes styles est prévu pour avril, les détails
Du jeudi 3 avril à 10 heures au lundi 7 avril à 20 heures, les joueurs de Pokémon GO auront l'opportunité de à l'événement Superbes styles, qui donnera accès à une étude spéciale saisonnière assurant une rencontre avec Marshadow. De plus vous pourrez participer à diverses activités, comme des Raids ou des études ponctuelles. Pour en savoir plus sur ce qui vous attend, nous vous invitons à découvrir les détails de l'événement Superbes styles ci-dessous.

Événement Superbes styles de Pokémon GO, les détails

Étude spéciale de la Saison Puissance et maîtrise

Une fois l'événement Superbes styles commencé, tous les joueurs de Pokémon GO auront accès à une nouvelle partie du scénario d'Étude spéciale de la Saison entre le mardi 4 mars à 10 heures et le mardi 3 juin à 9 heures 59. En guise de récompense, vous recevrez surtout des Baies Framby dorées, des Bonbons Wushours et des rencontres avec les Pokémon de l'événement.

Scénario d'Étude spéciale : Une ombre surgissante

Chaque joueur pourra accéder au scénario d'Étude spéciale Une ombre surgissante, qui commencera le 3 avril 2025 à 10 heures. Vous obtiendrez une rencontre avec le Pokémon fabuleux Marshadow ou un Bonbon Marshadow si vous avez déjà effectué celle du Festival Pokémon GO 2024.

une-ombre-surgissante

Bonus d'événement

  • PX ×2 pour chaque Pokémon attrapé
  • Plus de chances de rencontrer Sancoki Mer Occident et Sancoki Mer Orient chromatiques dans leurs régions respectives

Nouveaux Pokémon

Les différentes formes de Tauros de Paldea, le Pokémon Buffle, arrivent dans Pokémon GO :
  • Tauros de Paldea Race Combative (péninsule ibérique)
  • Tauros de Paldea Race Flamboyante (hémisphère est)
  • Tauros de Paldea Race Aquatique (hémisphère ouest)

Rencontres sauvages

Les Pokémon suivants apparaîtront plus souvent à l'état sauvage. Morphéo apparaîtra aussi plus fréquemment dans les formes qui correspondent aux conditions météo.
  • Morphéo
  • Morphéo Forme Solaire
  • Morphéo Forme Eau de Pluie
  • Morphéo Forme Blizzard
  • Cheniti Cape Plante
  • Cheniti Cape Sable
  • Cheniti Cape Déchet

Raids

Raids de niveau un
  • Sancoki Mer Occident (hémisphère ouest)
  • Sancoki Mer Orient (hémisphère est)
  • Psystigri
  • Rocabot
Raids de niveau trois
  • Tauros de Paldea Race Combative (péninsule ibérique)
  • Tauros de Paldea Race Flamboyante (hémisphère est)
  • Tauros de Paldea Race Aquatique (hémisphère ouest)
  • Archéduc
  • Archéduc de Hisui

Récompenses des tâches d'Étude de terrain

Des tâches d'Étude de terrain sur le thème de l'événement seront disponibles, et vous octroieront surtout des rencontres avec les Pokémon de l'événement.

Étude ponctuelle

Il sera possible de participer à une Étude ponctuelle gratuite, accordant les butins suivants :
  • 10 Bonbons Wushours
  • Des rencontres avec les Pokémon de l'événement, notamment Coquiperl, Psystigri et Morpeko
  • 1 Bonbon supplémentaire pour chaque Pokémon attrapé après la fin de l'Étude ponctuelle
  • Plus de chances de gagner des Bonbons XL pour chaque Pokémon attrapé après la fin de l'Étude ponctuelle (Dresseurs de niveau 31 et plus)

Étude ponctuelle payante

Pour 2 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à l'Étude ponctuelle exclusive à l'événement, donnant accès aux butins suivants :
  • 4 Passes de combat premium
  • 1 Œuf Chance
  • 1 Morceau d'Étoile
  • Des rencontres avec Sancoki Mer Occident, Sancoki Mer Orient et Psystigri

Magasin en ligne Pokémon GO : Boîte Hyper ticket Superbes styles

La Boîte Hyper ticket Superbes styles sera disponible pour 1,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale). Elle comprendra un ticket pour l'événement ainsi que trois Rappels Max supplémentaires offerts.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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