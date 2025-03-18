Pokémon GO : L'événement Superbes styles est prévu pour avril, les détails

Retrouves les détails de l'événement Superbes styles à venir sur Pokémon GO en avril 2025 dans cet article.
Du jeudi 3 avril à 10 heures au lundi 7 avril à 20 heures
, les joueurs de Pokémon GO
auront l'opportunité de à l'événement Superbes styles, qui donnera accès à une étude spéciale saisonnière assurant une rencontre avec Marshadow. De plus vous pourrez participer à diverses activités, comme des Raids ou des études ponctuelles. Pour en savoir plus sur ce qui vous attend, nous vous invitons à découvrir les détails de l'événement Superbes styles
ci-dessous.
Événement Superbes styles de Pokémon GO, les détails
Étude spéciale de la Saison Puissance et maîtrise
Une fois l'événement Superbes styles
commencé, tous les joueurs de Pokémon GO
auront accès à une nouvelle partie du scénario d'Étude spéciale de la Saison entre le mardi 4 mars à 10 heures et le mardi 3 juin à 9 heures 59.
En guise de récompense, vous recevrez surtout des Baies Framby dorées, des Bonbons Wushours et des rencontres avec les Pokémon de l'événement.
Scénario d'Étude spéciale : Une ombre surgissante
Chaque joueur pourra accéder au scénario d'Étude spéciale Une ombre surgissante
, qui commencera le 3 avril 2025 à 10 heures. Vous obtiendrez une rencontre avec le Pokémon fabuleux Marshadow
ou un Bonbon Marshadow si vous avez déjà effectué celle du Festival Pokémon GO 2024.
Bonus d'événement
- PX ×2 pour chaque Pokémon attrapé
- Plus de chances de rencontrer Sancoki Mer Occident et Sancoki Mer Orient chromatiques dans leurs régions respectives
Nouveaux Pokémon
Les différentes formes de Tauros de Paldea
, le Pokémon Buffle, arrivent dans Pokémon GO :
- Tauros de Paldea Race Combative (péninsule ibérique)
- Tauros de Paldea Race Flamboyante (hémisphère est)
- Tauros de Paldea Race Aquatique (hémisphère ouest)
Rencontres sauvages
Les Pokémon suivants apparaîtront plus souvent à l'état sauvage. Morphéo apparaîtra aussi plus fréquemment dans les formes qui correspondent aux conditions météo.
- Morphéo
- Morphéo Forme Solaire
- Morphéo Forme Eau de Pluie
- Morphéo Forme Blizzard
- Cheniti Cape Plante
- Cheniti Cape Sable
- Cheniti Cape Déchet
Raids
Raids de niveau un
Raids de niveau trois
- Sancoki Mer Occident (hémisphère ouest)
- Sancoki Mer Orient (hémisphère est)
- Psystigri
- Rocabot
- Tauros de Paldea Race Combative (péninsule ibérique)
- Tauros de Paldea Race Flamboyante (hémisphère est)
- Tauros de Paldea Race Aquatique (hémisphère ouest)
- Archéduc
- Archéduc de Hisui
Récompenses des tâches d'Étude de terrain
Des tâches d'Étude de terrain sur le thème de l'événement seront disponibles, et vous octroieront surtout des rencontres avec les Pokémon de l'événement.
Étude ponctuelle
Il sera possible de participer à une Étude ponctuelle gratuite, accordant les butins suivants :
- 10 Bonbons Wushours
- Des rencontres avec les Pokémon de l'événement, notamment Coquiperl, Psystigri et Morpeko
- 1 Bonbon supplémentaire pour chaque Pokémon attrapé après la fin de l'Étude ponctuelle
- Plus de chances de gagner des Bonbons XL pour chaque Pokémon attrapé après la fin de l'Étude ponctuelle (Dresseurs de niveau 31 et plus)
Étude ponctuelle payante
Pour 2 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à l'Étude ponctuelle exclusive à l'événement, donnant accès aux butins suivants :
- 4 Passes de combat premium
- 1 Œuf Chance
- 1 Morceau d'Étoile
- Des rencontres avec Sancoki Mer Occident, Sancoki Mer Orient et Psystigri
Magasin en ligne Pokémon GO : Boîte Hyper ticket Superbes styles
La Boîte Hyper ticket Superbes styles sera disponible pour 1,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale). Elle comprendra un ticket pour l'événement ainsi que trois Rappels Max supplémentaires offerts.
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