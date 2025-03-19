Pokémon GO : Ronflex Gigamax s'invite au cours d'une Journée Combat Dynamax, les détails

Retrouvez les détails de la Journée Combat Dynamax Ronflex Gigamax à venir sur Pokémon GO en avril 2025 dans cet article.
Un nouveau Pokémon Gigamax va faire son entrée sur Pokémon GO
au cours d'une Journée Combat Dynamax qui sera organisée le samedi 19 avril 2025 de 14 heures à 17 heures
. Pour en savoir plus sur ce qui vous attend, découvrez les détails de l'événement de la Journée Combat introduisant Ronflex Gigamax
ci-dessous.
Journée Combat Dynamax Ronflex Gigamax
Nouveau Pokémon Gigamax
Ronflex Gigamax
apparaîtra pour la première fois dans les Combats Dynamax de niveau six, et les plus chanceux parmi vous pourront même mettre la mains sur sa version chromatique.
Bonus d'événement
- La limite de collecte de Particules Max passera à 1 600
- Toutes les Sources d'Énergie accueilleront des Combats G-Max
- Les Sources d'Énergie seront actualisées plus souvent
- Les Sources d'Énergie offriront huit fois plus de Particules Max
- Vous pourrez effectuer deux Échanges spéciaux supplémentaires
Les bonus suivants seront actifs le 19 avril 2025 de minuit à 17 heures :
- Les Particules Max obtenues pendant l'exploration seront doublées
- La distance à parcourir pour recevoir des Particules Max sera divisée par quatre
Étude ponctuelle
Une Étude ponctuelle vous permettant de vous préparer à l'événement sera disponible, et vous accordera notamment des rencontres avec des Pokémon en mesure de vaincre Ronflex Gigamax. Vous obtiendrez aussi des Bonbons et des Particules Max?Du 16 avril, à 18 h, au 19 avril, à 17 h
Ticket d'événement
Pour 5 USD (ou l'équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à l'Étude ponctuelle exclusive de l'événement, déverrouillant les butins suivants :
Vous bénéficierez également des bonus suivants.
- Les PX en récompense des Combats Dynamax seront doublés
- La limite de collecte de Particules Max passera à 5 600
Cette Étude ponctuelle sera disponible le samedi 19 avril 2025, de 14 heures à 17 heures. Les tickets pour cette Étude ponctuelle seront disponibles dans la boutique du jeu uniquement jusqu'au samedi 19 avril 2025 à 16 heures, et comme d'habitude, il sera possible d'en offrir aux Dresseurs avec qui vous avez au moins atteint le niveau d'amitié Grands Amis.
Magasin en ligne Pokémon GO : Boîte Hyper ticket Journée Combat Dynamax Ronflex Gigamax
Une Boîte Hyper ticket Journée Combat Dynamax Ronflex Gigamax sera disponible au prix de 4,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale). Celle-ci comprend un ticket d'événement ainsi qu'un Lot de Particules Max supplémentaire gratuit.
Maxi Champis
Le Maxi Champi est un objet qui double temporairement tous les dégâts que vos Pokémon Dynamax et Gigamax infligent pendant les Combats Dynamax. Vous pouvez utiliser plusieurs Maxi Champis à la suite pour prolonger la durée de l'effet, mais le bonus de dégâts restera identique.
Vous pouvez utiliser un Maxi Champi depuis votre Sac d'objets losque vous êtes dans la salle d'attente d'un Combat Dynamax. Vous pourrez également découvrir si les autres Dresseurs ont activé ou non des Maxi Champis.
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