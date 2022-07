MultiVersus : Tier list des meilleurs personnages

Tier list des meilleurs personnages de MultiVersus

S Bugs Bunny Finn Tom & Jerry A Arya Batman Harley Quinn Sammy Superman Véra Wonder Woman B Chien-renne Géant de fer Grenat Jake Steven Universe Taz

Disponible depuis le mois de juillet 2022,est un jeu de combat multijoueur, dans lequel nous incarnons un personnage connu, sous licence Warner Bros. pour la plupart, tout en affrontant entre 1 et 3 autres adversaires, selon le mode choisi. Le but est d'infliger des dégâts pour pouvoir éjecter son vis-à-vis et remporter la partie. Seulement, que ce soit pour jouer en solo ou en groupe (il est possible de faire du 1v1 ou du free-for-all à 4), certains personnages sont plus forts que d'autres.De ce fait, plusieurs joueurs se demandentà l'heure actuelle pour mettre toutes leurs chances de leur côté. Pour répondre à cette demande, nous vous proposons laLes informations de laci-dessus ne sont bien évidemment pas arrêtées. Cela reste une impression avec notre expérience personnelle, mais chaque joueur peut avoir un ressenti différent, selon sa façon de jouer. Il se peut que vous trouviez un personnage bien classé chez nous trop faible, ou inversement. N'oubliez pas que laest là pour vous donner une idée lors de la sélection du personnage.Pour cette, nous nous sommes également basés sur les compétences et spécificités des personnages, pour avoir un peu plus de recul et pour que vous puissiez avoir toutes les clés entre vos mains. Certains personnages sont bien classés de par leur prise en main facile, et d'autres, moins bien classés parce qu'ils sont plus difficiles à manœuvrer. Par exemple, le Géant de fer est un bon personnage, mais il est difficile de savoir où le placer exactement, parce qu'il est moins disposé à être joué par un débutant.Rappelons également que cetteest basée sur la méta actuelle de, et qu'elle est donc vouée à évoluer. D'autant plus que les développeurs ajouteront de nouveaux personnages, qui viendront, sans aucun doute, bousculer cette. Si vous n'êtes pas d'accord avec le classement d'un personnage, n'hésitez pas à l'indiquer par l'intermédiaire des commentaires, pour que nous puissions, si besoin, revoir son positionnement.