Player First Games (MultiVersus) et d'autres studios fermés par Warner Bros, qui annule un gros jeu

Alors que MultiVersus se prépare à fermer ses portes, Warner Bros. Games a annoncé la fermeture de son studio ainsi que l'annulation d'un titre attendu dans la foulée.
En matière de jeux vidéo, la situation de Warner Bros. Games est en dents de scie. D'un côté, les jeux Mortal Kombat et ceux dérivés de la licence Harry Potter (comme Hogwarts Legacy
) sont des succès commerciaux. Mais de l'autre, les productions d'autres studios comme MultiVersus ou Suicide Squad: Kill the Justice League
ont coûté beaucoup d'argent. Pour maintenir le cap, Warner a pris une décision radicale en fermant 3 de ses studios.
« Un changement de direction stratégique et non une réflexion sur ces équipes et sur les talents qui les composent »
Dans un communiqué envoyé à PC Gamer, un porte-parole de Warner Bros. s'est exprimé sur le sujet. Il explique que la firme souhaite « structurer ses studios de développement et nos investissements afin de créer les meilleurs jeux possibles avec nos franchises clés - Harry Potter, Mortal Kombat, DC et Game of Thrones
». Cela se traduit notamment par la fermeture de Player First Games, le studio derrière MultiVersus, ainsi que celle de Warner Bros. Games San Diego.
Nous admirons la passion de ces équipes et remercions chaque employé pour sa contribution. Aussi difficile que soit cette journée, nous restons concentrés et enthousiastes à l'idée de recommencer à produire des jeux de haute qualité pour nos fans passionnés et développés par nos studios de classe mondiale, et de ramener notre activité de jeux à la rentabilité et à la croissance en 2025 et au-delà.
Cette vague de fermetures concerne également Monolith Productions
, un studio racheté par l'une des filiales de Warner Bros. en 2004. Celui-ci s'était fait connaître en réalisant les jeux F.E.A.R ainsi que les deux titres La Terre du Milieu, L'ombre du Mordor et L'ombre de la guerre. Ses équipes travaillent alors sur un nouveau projet mettant en scène Wonder Woman,
annoncé pour la première fois en 2021. Cependant, l'annonce de la fermeture fait que le titre est annulé
et qu'il ne sera pas repris par une autre équipe.
Néanmoins, le porte-parle de Warner Bros. Games a conclu en déclarant que « C'est une décision difficile à prendre, car nous reconnaissons l'histoire de Monolith, qui a toujours su offrir aux fans des expériences épiques à travers des jeux extraordinaires.
»
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