MultiVersus : Le directeur du jeu répond à la colère des fans après l'annonce de la fermeture

Après avoir annoncé la fin de MultiVersus, faute de joueurs, le directeur de jeu est revenu sur certains points, notamment la colère des joueurs et les menaces qu'ont reçues les développeurs.
L'annonce de la fin de MultiVersus, la semaine dernière
, a déclenché une vague de frustration chez les joueurs, mais certains ont franchi la limite en adressant des menaces aux développeurs
. Tony Huynh, directeur du jeu chez Player First Games, s'est exprimé pour remercier la communauté tout en dénonçant les comportements toxiques
, trop présents dans l'industrie.
Une fin précipitée pour MultiVersus qui a mis en colère les joueurs
Warner Bros. a confirmé après les rumeurs que la saison 5 de MultiVersus serait la dernière mise à jour du jeu, avec une fermeture définitive des serveurs en ligne le 30 mai 2025
. Après avoir suscité un énorme engouement à son lancement en 2022, MultiVersus a connu un parcours chaotique, marqué par une mise en pause inattendue en 2023 et un retour en 2024 qui n'a pas réussi à relancer l'intérêt des joueurs.
La situation a empiré en novembre 2024 lorsque Warner Bros. a attribué à MultiVersus une perte de 100 millions de dollars, venant s'ajouter à un autre déficit de 200 millions de dollars causé par l'échec de Suicide Squad: Kill the Justice League
au début de l'année 2024.
L'arrêt du jeu a provoqué une forte indignation, notamment chez ceux qui avaient investi dans le Founder's Pack à 100 €
, leur laissant une monnaie premium inutilisable et les personnages promis qui n'arriveront jamais, qui étaient pourtant compris dans le pack. Les tensions ont encore monté avec la fuite d'une liste de personnages qui auraient été prévus pour le jeu, dont certains auraient déjà été finalisés.
Tony Huynh a tenu à répondre aux critiques en faisant preuve de compréhension. « Je sais que c'est une période difficile pour tout le monde, y compris pour l'équipe de développement. Personne ne voulait cette issue et ce n'est pas un manque d'investissement ou de passion.
»
Il a également expliqué les choix du roster, précisant que les personnages ajoutés dépendaient de facteurs comme le temps de développement, les attentes des joueurs et les accords avec les détenteurs de licences.
Menaces et toxicité : une limite à ne pas franchir
Si Tony Huynh accepte la frustration des joueurs, il dénonce fermement les menaces reçues par certains membres de son équipe.
« Vous avez le droit d'exprimer votre colère et votre déception, mais les menaces de violence dépassent la ligne rouge. J'espère que vous pouvez prendre du recul et comprendre que c'est un moment extrêmement triste pour l'équipe.
»
Les menaces envers les développeurs de jeux vidéo sont malheureusement de plus en plus fréquentes ces dernières années. Ubisoft, Bungie et Wizards of the Coast ont tous été confrontés à des attaques similaires ces dernières années, forçant parfois ces entreprises à prendre des mesures de sécurité renforcées.
Alors que la communauté digère cette annonce, la fin de MultiVersus marque un nouveau cas de jeu à fort potentiel qui n'aura pas survécu aux réalités économiques du secteur et la forte concurrence.
commentaire (0)