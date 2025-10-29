Les anciens développeurs de MultiVersus fondent Airlock Games pour échapper à la complexité du AAA

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 29 octobre 2025 à 11h37
Après la fermeture de MultiVersus, deux de ses anciens directeurs fondent leur propre studio indépendant, Airlock Games. Leur premier projet, un jeu d'horreur spatial en pixel art, veut renouer avec la créativité que le AAA aurait perdue.
Les anciens développeurs de MultiVersus fondent Airlock Games pour échapper à la complexité du AAA
Les directeurs à l'origine du jeu de combat MultiVersus, développé par Warner Bros. Games, ont décidé de tourner la page. Justin Fischer, ancien directeur de production, et Brock Feldman, ancien directeur technique, viennent d'annoncer la création de leur studio indépendant, Airlock Games.

Le duo, désormais libre de toute grande structure éditoriale, entend prouver qu'il est encore possible de produire des jeux ambitieux sans s'enliser dans la lourdeur du développement AAA.

Airlock Games, une réponse directe à la complexité du AAA

multiversus-beta-ouverte-fin
Airlock Games se décrit comme un studio autofinancé, qui souhaite créer des titres plus compacts, mieux maîtrisés et développés de manière agile. Dans leur annonce officielle, les fondateurs expliquent vouloir concevoir leurs jeux « aussi efficacement que possible », en réponse à la complexité croissante du développement AAA.

Avant MultiVersus, Justin Fischer et Brock Feldman ont travaillé sur des licences majeures comme Disney Infinity et Medal of Honor. Leur objectif aujourd'hui est clair, retrouver la créativité « imprudente et passionnée » des jeux plus modestes.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image


Un premier projet déjà ambitieux

Leur premier jeu, intitulé What the Stars Forgot, prend la forme d'un jeu de gestion horrifique inspiré à la fois de Star Trek et de la série The Terror. Avec sa direction artistique en graphismes 16-bit, il évoque une esthétique rétro assumée.

Le titre arrivera en accès anticipé sur Steam d'ici la fin de l'année, avec une campagne Kickstarter déjà en cours pour soutenir son développement.

Miniature vidéo

Lancé en juillet 2022, MultiVersus avait d'abord connu un succès fulgurant, atteignant plus de 153 000 joueurs simultanés sur Steam à son pic. Mais la hype est vite retombée, poussant Warner Bros. à fermer les serveurs en mai 2023 pour repenser entièrement le jeu. Relancé en mai 2024, le titre avait retrouvé brièvement son public avec 114 000 joueurs simultanés, avant de voir à nouveau son activité chuter. Warner avait alors reconnu des performances inférieures aux attentes.

Cette expérience a marqué un tournant pour Fischer et Feldman, qui ont préféré s'éloigner du modèle industriel du jeu-service pour retrouver un équilibre entre ambition, créativité et indépendance. Rendez-vous d'ici quelques semaines donc pour voir ce que proposera What the Stars Forgot.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

MultiVersus Codes (Août 2026)
MultiVersus 30 juillet 2026

MultiVersus Codes (Août 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur MultiVersus, vous permettant de récupérer de nombreux bonus !
Player First Games (MultiVersus) et d'autres studios fermés par Warner Bros, qui annule un gros jeu
MultiVersus 26 février 2025

Player First Games (MultiVersus) et d'autres studios fermés par Warner Bros, qui annule un gros jeu

Alors que MultiVersus se prépare à fermer ses portes, Warner Bros. Games a annoncé la fermeture de son studio ainsi que l'annulation d'un titre attendu dans la foulée.
MultiVersus avait encore au moins un an de contenu
MultiVersus 06 février 2025

MultiVersus avait encore au moins un an de contenu

Les développeurs de MultiVersus ont annoncé la fin du jeu de combat, en dépit de tout le travail qui a déjà été fait et ne verra donc jamais le jour.

commentaire (0)