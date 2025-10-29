Les anciens développeurs de MultiVersus fondent Airlock Games pour échapper à la complexité du AAA

Après la fermeture de MultiVersus, deux de ses anciens directeurs fondent leur propre studio indépendant, Airlock Games. Leur premier projet, un jeu d'horreur spatial en pixel art, veut renouer avec la créativité que le AAA aurait perdue.
Les directeurs à l'origine du jeu de combat MultiVersus
, développé par Warner Bros. Games, ont décidé de tourner la page. Justin Fischer, ancien directeur de production, et Brock Feldman, ancien directeur technique, viennent d'annoncer la création de leur studio indépendant, Airlock Games
.
Le duo, désormais libre de toute grande structure éditoriale, entend prouver qu'il est encore possible de produire des jeux ambitieux sans s'enliser dans la lourdeur du développement AAA.
Airlock Games, une réponse directe à la complexité du AAA
Airlock Games se décrit comme un studio autofinancé, qui souhaite créer des titres plus compacts, mieux maîtrisés et développés de manière agile. Dans leur annonce officielle, les fondateurs expliquent vouloir concevoir leurs jeux « aussi efficacement que possible
», en réponse à la complexité croissante du développement AAA
.
Avant MultiVersus, Justin Fischer et Brock Feldman ont travaillé sur des licences majeures comme Disney Infinity et Medal of Honor. Leur objectif aujourd'hui est clair, retrouver la créativité « imprudente et passionnée » des jeux plus modestes
.
Un premier projet déjà ambitieux
Leur premier jeu, intitulé What the Stars Forgot
, prend la forme d'un jeu de gestion horrifique inspiré à la fois de Star Trek et de la série The Terror
. Avec sa direction artistique en graphismes 16-bit, il évoque une esthétique rétro assumée.
Le titre arrivera en accès anticipé sur Steam d'ici la fin de l'année
, avec une campagne Kickstarter
déjà en cours pour soutenir son développement.
Lancé en juillet 2022, MultiVersus
avait d'abord connu un succès fulgurant, atteignant plus de 153 000 joueurs simultanés sur Steam à son pic. Mais la hype est vite retombée, poussant Warner Bros. à fermer les serveurs en mai 2023 pour repenser entièrement le jeu. Relancé en mai 2024, le titre avait retrouvé brièvement son public avec 114 000 joueurs simultanés, avant de voir à nouveau son activité chuter. Warner avait alors reconnu des performances inférieures aux attentes.
Cette expérience a marqué un tournant pour Fischer et Feldman, qui ont préféré s'éloigner du modèle industriel du jeu-service pour retrouver un équilibre entre ambition, créativité et indépendance
. Rendez-vous d'ici quelques semaines donc pour voir ce que proposera What the Stars Forgot.
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