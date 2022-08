MultiVersus : Le Géant de fer, compétences et atouts

Le Géant de fer sur MultiVersus

Sa description

L'étrange et merveilleux robot mécanique appelé le « Géant de fer » s'écrase sur le rivage de Rockwell, une petite commune du Maine, peu après le lancement de Sputnik en 1957. Dépourvu de souvenirs de son passé et d'objectif pour l'avenir, il est découvert par Hogarth Hughes, un jeune garçon qui devient vite son meilleur ami. Vaillant et loyal, le Géant de fer s'est juré de protéger les innocents, à l'image de son héros, Superman.

Les attaques de Le Géant de fer

Attaques terrestres

Neutre → Mangeur de métal / Coup de pied 100 tonnes

Latéraux → Accident de la circulation / Laser Martien

Haut → Boîte de conserve volante

Bas → C'est.. de l'art ! / Piétinement Hydraulique

Attaques aériennes

Neutre → Barrage de flammes

Latéraux → Frappe de fusée

Haut → Superman !

Bas → Rayon d'explosion

Attaques spéciales

Coup spécial neutre → Ami des éclairs / Assaut hyperstatique

Coup spécial latéral → Transport forcé / Étourdisseur 3000 / Mise à feu ! / Étourdissement 3000

Coup spécial haut → Systèmes au vert ! / Décharge électrique

Coup spécial bas → Boulet de canon ! / Explosion laser aérienne

Quels atouts choisir ?

Postcombustion

Décharge statique

De mauvais poil

La progression de Le Géant de fer

Niveau 2 → Atout Surtension

Atout Surtension Niveau 3 → x 5 Toasts

x 5 Toasts Niveau 4 → Atout Motivation pure



Atout Motivation pure Niveau 5 → x 100 pièces d’Or



x 100 pièces d’Or Niveau 6 → Équiper les atouts des alliés



Équiper les atouts des alliés Niveau 7 → Atout Une fois me suffit…



Atout Une fois me suffit… Niveau 8 → Atout Postcombustion



Atout Postcombustion Niveau 9 → Entraînement avec atouts



Entraînement avec atouts Niveau 10 → Atout Décharge statique

Atout Décharge statique Niveau 11 → Atout Représailles en vue

Atout Représailles en vue Niveau 12 → Atout De mauvais poil



Atout De mauvais poil Niveau 13 → Atout Wildcat boxeur

Atout Wildcat boxeur Niveau 14 → Icône de profil Héroïque



Icône de profil Héroïque Niveau 15 → Badge de victoires avec le Géant de fer

Les personnages sont très nombreux sur, c'est pourquoi il est important de bien choisir, mais aussi de tous les connaître plus ou moins bien, pour savoir mieux appréhender les parties. C'est dans ce sens que nous vous proposons un récapitulatif de tous les personnages du jeu de combat. Celui-ci concerneest un personnage de type tank, ce qui fait de lui un allié idéal en 2v2, puisqu'il est capable de protéger et d'encaisser les dégâts, bien qu'il ne soit pas évident à jouer.Comme vous le savez, tous les personnages ont des attaques uniques. Concernant, voici la liste de ses différentes attaques terrestres, aériennes et coups spéciaux.Pour maximiser la force d'un personnage, mieux vaut bien choisir les atouts. Si cela reste à l'appréciation de tous, certains semblent un peu plus intéressants que d'autres. Dans le cas de, voici ceux que nous vous conseillons de choisir.Pour utiliser des atouts intéressants, il faudra obligatoirement progresser avec le Géant de fer et débloquer ses atouts qui lui sont propres.Voici toutes les récompenses que vous pourrez obtenir en atteignant le niveau 15 avecPour rappel, une tier list des meilleurs personnages de MultiVersus est disponible, pour vous donner une idée des forces et faiblesses du moment.