MultiVersus : LeBron James, compétences et atouts

LeBron James sur MultiVersus

Sa description

Surmonter les obstacles et responsabiliser ses alliés est un mode de vie pour LeBron James, vainqueur de plusieurs titres NBA, MVP et médailles d'or olympiques tout en étant connu comme le coéquipier ultime dans le monde entier. Cependant, même l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA ne pouvait pas anticiper les conséquences du refus de l'égocentrique IA "Al-G Rhythm". Lancé dans une aventure mondiale à travers le "Server-verse", LeBron s'est associé à Bugs Bunny pour diriger la légendaire Tune Squad afin de sauver son fils d'Al-G dans l'ultime Space Jam. Maintenant, face à une nouvelle menace, LeBron cherche à utiliser ses talents de meneur de jeu de classe mondiale pour aider ses nouveaux amis à défendre leurs mondes.

Les attaques de LeBron James

Attaques terrestres

Neutre → Coup d'épaule LeBron charge un coup d'épaule vers l'avant, gagnant de l'armure tout au long du mouvement. S'il n'a pas de ballon de basket, il charge une poussée.

Latéraux → Passe d'enfer LeBron effectue un combo de coups qui le propulse dans les airs et se termine sur un alley-oop. S'il n'a pas de ballon de basket, il effectue une interception vers l'avant.

Haut → Toupie LeBron fait tourner son ballon de basket au bout de son doigt. S'il n'a pas de ballon de basket, il saute vers le haut et frappe.

Bas → Ballon au plancher LeBron fait rouler son ballon de basket autour de ses chevilles, frappant à plusieurs reprises. S'il n'a pas de Ballon de Basket, il abat violemment ses mains vers le bas.



Attaques aériennes

Neutre → Du balai LeBron fait rouler son ballon de basket autour de ses hanches. S'il n'a pas de ballon de basket, il se martèle le torse et repousse les ennemis.

Latéraux → En avant LeBron fait rebondir son ballon de basket. S'il n'a pas de ballon de basket, il effectue une interception vers l'avant.

Haut → Alley-oop LeBron effectue un alley-oop avec son ballon de basket. S'il n'a pas de ballon de basket, il frappe au-dessus de sa tête.

Bas → Attention à la tête ! LeBron jette son ballon de basket entre ses jambes. S'il n'a pas de ballon de basket, il frappe vers le bas.



Attaques spéciales

Neutre → Panier ! LeBron vise, puis lance son ballon de basket comme un projectile. Il peut même se viser lui-même. S'il n'a pas de ballon de Basket, LeBron en invoque un nouveau. Il y a un cooldown avant de faire réapparaitre un ballon de basket. Attaque aérienne → identique à l'attaque terrestre.

Latéraux → L-Train ! LeBron se propulse dans les airs, puis fait un smash, ce qui envoie son ballon vers le bas. L'impact au sol génère une onde de choc projectile qui inflige l'effet "affaibli" et détruit le ballon de basket. S'il n'a pas de ballon, il charge un coup d'épaule vers l'avant. Si un allié de LeBron réussit à toucher un ennemi en lançant son Ballon, LeBron se téléporte à l'emplacement du Ballon, puis réalise son smash. Attaque aérienne → identique à l'attaque terrestre.

Haut → Saut de Folie LeBron lance son ballon vers le haut comme un projectile. Il peut le charger pour retarder son tir. S'il n'a pas de Ballon, il envoie de la magnésie vers le haut. Attaque aérienne → Identique à l'attaque terrestre, mais LeBron se propulse vers le haut avant de lancer son ballon. S'il n'a pas de ballon, il se propulse vers le haut et frappe.

Bas → Refusé ! LeBron lance violemment son ballon comme un projectile qui touche le sol avant de rebondir en l'air. S'il n'a pas de ballon, il tire un grillage qui bloque les projectiles en approche. Si un projectile est bloqué, LeBron récupère son ballon de basket. Attaque aérienne → Identique à l'attaque terrestre, mais LeBron abat violemment son ballon de basket dans un panier, ce qui l'envoie vers le bas.



Quels atouts choisir ?

Temps de chien

Mains brûlantes

Les trois points

Possession vitale

La progression de LeBron James

Niveau 2 → Atout Temps de chien

→ Atout Temps de chien Niveau 3 → x 5 Toasts

→ x 5 Toasts Niveau 4 → Atout Manipulation de la gravité

→ Atout Manipulation de la gravité Niveau 5 → x 100 pièces d’Or

→ x 100 pièces d’Or Niveau 6 → Équiper les atouts des alliés

→ Équiper les atouts des alliés Niveau 7 → Atout Esquive conjuguée

→ Atout Esquive conjuguée Niveau 8 → Atout Mains brûlantes

→ Atout Mains brûlantes Niveau 9 → Entraînement avec atouts

→ Entraînement avec atouts Niveau 10 → Atout Les trois points !

→ Atout Les trois points ! Niveau 11 → Atout Toujours plus haut

→ Atout Toujours plus haut Niveau 12 → Atout Possession vitale

→ Atout Possession vitale Niveau 13 → Atout L’union fait la force !

→ Atout L’union fait la force ! Niveau 14 → Icône de profil Héritage

→ Icône de profil Héritage Niveau 15 → Badge de victoires avec LeBron James

Les personnages sont très nombreux sur MultiVersus, c'est pourquoi il est important de bien choisir, mais aussi de tous les connaître plus ou moins bien, pour savoir mieux appréhender les parties. C'est dans ce sens que nous vous proposons un récapitulatif de tous les personnages du jeu de combat. Celui-ci concerne LeBron James est un personnage de type cogneur/hybride, ce qui fait de lui un personnage idéal pour infliger des dégâts. Il ne sera cependant pas le meilleur au corps à corps et préférera utiliser son ballon pour mettre à mal ses adversaires.