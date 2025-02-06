MultiVersus avait encore au moins un an de contenu

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 06 février 2025 à 15h35
Les développeurs de MultiVersus ont annoncé la fin du jeu de combat, en dépit de tout le travail qui a déjà été fait et ne verra donc jamais le jour.
MultiVersus avait encore au moins un an de contenu
Alors que MultiVersus s'apprête à tirer sa révérence après la saison 5, qui sera la dernière, il semblerait qu'encore au moins 5 saisons étaient prévues, et seraient même prêtes à être déployées.

Un avenir avorté pour MultiVersus

Depuis son relancement en 2024, MultiVersus a connu des difficultés à maintenir l'engagement des joueurs. Malgré cela, la confirmation de la fermeture des serveurs en mai 2025 a été un choc pour la communauté, qui pensaient qu'elle allait intervenir dans plus de temps. Beaucoup se demandent désormais ce que le jeu aurait pu devenir.

Grâce aux nombreuses fuites qui ont marqué son développement, nous savons que plusieurs personnages et cartes étaient en préparation. Un dataminer fiable, multiversusie, a décidé d'explorer les fichiers de la saison 5 une dernière fois et a découvert des indices montrant que le jeu était prévu pour au moins cinq saisons supplémentaires, soit plus d'un an.

Des saisons planifiées jusqu'en 2026

Selon les fichiers des saisons classées, MultiVersus aurait dû se poursuivre jusqu'à la saison 10, qui était programmée pour se terminer le 6 janvier 2026.
Cette découverte correspond aux nombreuses fuites de personnages et de cartes jamais dévoilées officiellement. Elle laisse entendre que la décision d'arrêter le jeu a été prise bien plus rapidement que prévu, annulant potentiellement des mois de contenu déjà en développement et donc une perte de temps pour les personnes qui ont œuvré dessus.

Nous aurions notamment retrouvé Daffy Duck, Emmett (La Grande Aventure LEGO), Mordecai ou encore Gumball. Une triste fin pour un jeu qui n'aura jamais su fidéliser les joueurs, malgré ses qualités. La fermeture des serveurs est prévue pour le mois de mai 2025.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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