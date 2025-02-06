MultiVersus avait encore au moins un an de contenu



le 06 février 2025 à 15h35 Publié par Corentin Rimbert le 06 février 2025 à 15h35

Les développeurs de MultiVersus ont annoncé la fin du jeu de combat, en dépit de tout le travail qui a déjà été fait et ne verra donc jamais le jour.