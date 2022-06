Little Witch in the Woods : Comment obtenir la poignée du Roaster (Roaster's Handle) ?

Little Witch in the Woods, récupérer la poignée du Roaster (Roaster's Handle)

Au tout début de l'aventure, vous trouverez la maison de la sorcière (Witch's House). Dès lors, vous aurez accès à l'atelier (Workplace), disposant de plusieurs machines vous permettant de concocter des potions et autres éléments alchimiques. Malheureusement, len'est pas opérationnel, car il manqueAinsi, dans ce nouveau guide, nous vous expliquonsNotez que l'accès anticipé de Little Witch in the Woods ne propose, actuellement, pas la langue française. Ainsi, vous retrouverez, dans nos guides, plusieurs mentions anglaises, notamment en ce qui concerne les ressources et les items. Ce qui vous permettra de vous y retrouver plus facilement.Leest un élément important de l'atelier de sorcière (Workplace). Malheureusement, dans les premières heures de jeu, vous pourrez vous rendre compte qu'une pièce manque. Comme dit précédemment, il s'agit de( « handle », en anglais). Or, pour confectionner certaines potions, il faut que lesoit opérationnel.Pour la récupérer, il est impératif d'avoir avancé dans la quête principale de. En effet, il faut avoir accompli certaines actions, notamment : lever la malédiction d'Aurea débloquer le village Wisteria et parler à la grand-mère de Rubrum, Enite. Une fois que cette dernière a accepté votre aide, vous pourrez parler aux différents PNJ du village.Dirigez-vous alors vers, un personnage mettant à disposition différents items et ressources, en échange de Gold Coins. En accédant à sa boutique, vous pourrez voir qu'Aurea vend l'objet de votre convoitise,. Cela vous coûtera 150 Gold Coins. Afin d'obtenir cette somme, vous pouvez effectuer des livraisons de potions, pour ce même PNJ. Dans tous les cas, dès que vous possédez suffisamment de Gold Coins, achetez l'item et allez l'installer sur leSi vous débutez l'aventure, sachez que nous vous avons concocté plusieurs guides afin de vous aider :Pour rappel,est actuellement disponible en accès anticipé sur PC (Steam) et via le Game Pass. Le studio de développement, SUNNY SIDE UP, n'a, malheureusement, pas encore donné de date de sortie précise pour la version 1.0 du soft.