Little Witch in the Woods : Comment réparer le balai (Witch's Broom) ?

Little Witch in the Woods, astuces pour réparer le balai (Witch's Broom)

est sorti en accès anticipé le 17 mai 2022 et propose un gameplay ressemblant, d'une certaine manière, à celui. Au cours de l'aventure, vous obtiendrez, permettant de se déplacer plus rapidement. Or, celui-ci dispose d'une jauge de durabilité et aura, fréquemment, besoin de réparations.De ce fait, nous vous expliquons, et quelles sont les ressources nécessaires pour cela,Notez que l'accès anticipé de Little Witch in the Woods ne propose, actuellement, pas la langue française. Ainsi, vous retrouverez, dans nos guides, plusieurs mentions anglaises, notamment en ce qui concerne les ressources et les items. Ce qui vous permettra de vous y retrouver plus facilement.Obtenirsurest relativement intéressant, car l'objet se veut être un moyen de transport assez rapide et pratique. D'ailleurs, nous vous indiquions comment le récupérer dans un guide dédié Vous l'aurez probablement remarqué, mais cet item possède une jauge de durabilité. En effet, à mesure que vous l'utilisez, cette jauge descendra. Une fois que celle-ci est totalement vide, vous ne pouvez plus utiliseret vous devrez, dès lors, effectuer des réparations.Pour ce faire, vous aurez besoin de ressources, notamment des branches d'arbres (Branch) ou bien de la boue (Mud). Rassurez-vous, il est relativement simple de trouver des branches sur Little Witch in the Woods tant l'item se trouve dès les premières heures de jeu. En revanche, la boue ne peut être collectée que dans certaines zones, comme « Green Forest Waterfall », ce qui nécessite d'avoir avancé dans les quêtes principales.Néanmoins, pour réparer), il vous faudra posséder l'une de ces deux ressources. Si c'est le cas, dirigez-vous vers la Witch's House et l'atelier de sorcière (Workplace). Interagissez avec le Workbench, situé en contrebas et à droite du chaudron. Ajoutez les ressources et validez. À partir de ce moment-là, vous verrez la jauge de durabilité augmenter et vous pourrez, de nouveau, utiliserPour rappel,est arrivé en accès anticipé le 17 mai dernier sur PC (Steam et Game Pass).