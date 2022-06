Little Witch in the Woods : Comment gagner des Golds Coins ?

Little Witch in the Woods, gagner des Gold Coins

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

invite les joueurs et les joueuses à incarner une jeune apprentie sorcière, répondant au nom d'Ellie. Durant l'aventure, vous aurez la possibilité d'obtenir des Gold Coins, une monnaie importante vous permettant d'acheter divers items. Mais, alors, comment en gagner ? Nous vous expliquons, dans ce qui suit.Notez que l'accès anticipé de Little Witch in the Woods ne propose pas, actuellement, la langue française. Ainsi, vous retrouverez, dans nos guides, plusieurs mentions anglaises, notamment en ce qui concerne les ressources et les items. Ce qui vous permettra de vous y retrouver plus facilement.La monnaien'est introduite qu'après avoir effectué un certain nombre d'actions et quêtes sur. En effet, au préalable, il convient d'avoir levé la malédiction d'Aurea ainsi que débloquer le village Wisteria . Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que vous entendrez parler desComme dit précédemment, cette monnaie vous permettra d'acheter différents items, plus ou moins importants pour le reste de l'aventure, des ressources diverses, mais aussi des espaces de stockage pour votre inventaire, auprès de la marchande Aurea.Pour obtenir desrapidement, le meilleur moyen est d'effectuer. En effet, en parlant avec Aurea, vous aurez accès à ce service. Une fois par jour, Aurea vous demandera de concocter telle ou telle potion. Si vous acceptez, vous aurez alors 24 heures pour préparer et rapporter la décoction demandée. Par exemple, de notre côté, notre première demande de livraison était la suivante : rapporter 2 « Healing Candy ». Ce qui nous a permis de gagner 150 Gold Coins.Vous l'aurez probablement compris, afin de, pour Aurea. Notez que vous pouvez également vendre des potions à ce même PNJ. Or, cela ne vous rapportera pas beaucoup de. Il est donc préférable de se concentrer sur les livraisons.Pour rappel,est arrivé en accès anticipé le 17 mai dernier sur PC (Steam et Game Pass).