Little Witch in the Woods : Comment débloquer le PNJ Kyla ?

Little Witch in the Woods, inviter Kyla à Wisteria

Quête principale : « Find the Prickly Vine Core »

1 Dried Pumpkin Terrier Fur (obtenu en mettant 4 Pumpkin Terrier Fur dans le Roaster).

1 Bird Flower Water (obtenu en mettant 4 Bird Flower dans l'Extractor).

Moonflower Water (obtenu en mettant 1 Moonflower dans l'Extractor).

Sacred Water (Diane vous la donnera, dès que vous lui en parlez).

Silver Starbell Pollen Extract (obtenu en mettant 2 Silver Starbell Pollen dans l'Extractor). Secouez les fleurs bleues qui brillent dans la nuit et attrapez le pollen qui s'en échappe, avec le filet.

Maple Herb Extract (obtenu en mettant 2 Maple Herb dans l'Extractor).

Bush Bug Extract (obtenu en mettant 2 Bush Bug dans l'Extractor). Secouez les buissons et attrapez l'insecte jaune qui en sort, avec le filet.



One Eye Frog Roast (obtenu en mettant 2 One Eye Fog dans le Roaster). Attrapez avec votre filet les grenouilles apparaissant la nuit, dans la zone « Green Forest Waterfall ».

Wetland Grass Water (obtenu en mettant 2 Wetland Grass dans l'Extractor). À retrouver, également, dans la région « Green Forest Waterfall ».

Blue Moon Butterfly Extract (obtenu en mettant 2 Blue Moon Butterfly dans l'Extractor).

Lors du premier chapitre de, vous devrez débloquer la charpentière du village de Wisteria, Kyla. Or, pour cela, vous devez terminer la quête principale « Find the Prickly Vine Core ». Dans ce qui suit, nous vous indiquonsAfin de réaliser la quête principale « Find the Prickly Vine Core », il vous faudra, tout d'abord, accomplir le sous objectif « Concoct the Moon's... Blah Blah Potion ». En effet, depuis le début de l'aventure, Ellie possède un mémo qu'elle ne parvient pas à lire. L'écriture relève d'un ancien langage. Or, il est primordial de déchiffrer ce document.Pour cela, allez parler à Diane. Questionnez ce PNJ, à ce sujet. Elle vous révèlera alors qu'une certaine potion pourrait vous permettre de comprendre ce langage. Achetez la recette « Enhance Intellect Potion », via le Witch's Catalogue, contre 10 Luna Coins. Puis, mettez-vous en quête des ressources demandées afin de concocter ladite potion.Une fois que vous possédez ces éléments, placez-les dans le chaudron (« Witch's Pot »), choisissez le niveau 3 pour le feu et sélectionnez « ne pas mélanger ». Vous obtiendrez alors la décoction « Enhance Intellect Potion ». Il ne vous reste plus qu'à boire la potion et lire le mémo. Dès lors, vous apprendrez la recette « Tears of the Moon », qui vous sera utile plus tard. D'ailleurs, nous vous conseillons de la fabriquer dès maintenant, afin de ne pas perdre de temps. Pour cela, il vous faudra :Mettez le feu sur le niveau 2 et mélangez à partir de la droite. Vous possédez la potion « Tears of the Moon ». Dès lors, vous devez trouver l'emplacement du cœur des vignes épineuses/ronces (« nucleus »). Rendez-vous près du sommet de la forêt, dans la zone « Green Forest Plateau ». Afin d'accéder à la partie gauche de cette région, vous devez faire pousser le « Withered Beansprout », à l'aide de la décoction « Nutrition Potion ».Diane vend la recette de ladite potion, nécessitant :Une fois que vous avez la « Nutrition Potion », retournez dans la zone « Green Forest Plateau » et utilisez-la sur le « Withered Beansprout ». Cela vous permettra d'atteindre la région « Green Forest Waterfall ».Malheureusement, là-bas, vous retrouverez le Gaga Bird et celui-ci vous empêchera de passer, à cause des bruits qu'il émet. Du coup, achetez la recette « Earnmuff Potion », contre 10 Luna Coins, auprès de Diane. Confectionnez la potion, à l'aide de :Une fois, tous ces ingrédients dans le chaudron, sélectionnez le niveau 1 pour le feu et « mélanger depuis la gauche ». Désormais, vous pouvez retourner voir le Gaga Bird et utiliser ladite potion, afin d'accéder à une nouvelle zone.En suivant les racines au sol, vous vous retrouverez rapidement devant une porte verrouillée. Retournez dans la zone où vous avez secouru Rubrum et débloquez la porte devant vous, grâce à l'item « Witch's Blue Chack », que vous avez automatiquement ramassé, il y a quelques secondes. Résolvez les deux énigmes qui se présentent à vous. Pour cela, vous devrez utiliser une « Nutrition Potion » et une « Weed Terminator Potion ». Au milieu de la dernière salle, vous trouverez un « Witch's Red Chack ». Ramassez l'objet.Finalement, rendez-vous devant la porte scellée, que vous avez vu après avoir fait fuir le Gaga Bird. Ouvrez la porte et interagissez avec la marque rouge au sol, vous permettant de retirer la cage, entourant le cœur de la vigne (« nucleus »). Utilisez la potion « Tears of Moon ».Vous avez, désormais,. Retournez au village et parlez avec Enite, afin de rédiger la lettre invitant Kyla à revenir à Wistera. Remettez la lettre à Aurea. Le lendemain, vous vous rendrez compte quePour rappel,est actuellement disponible en accès anticipé sur PC (Steam) et via le Game Pass. Le studio de développement, SUNNY SIDE UP, n'a, malheureusement, pas encore donné de date de sortie précise pour la version 1.0 du soft.