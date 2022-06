Little Witch in the Woods : Où trouver le sac d'Arden (Arden's Bag) ?

Little Witch in the Woods, sac du PNJ Arden

Quête : « Arden's Ingredient Bag »

Où trouver le sac d'Arden ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Durant votre aventure sur, vous aurez la possibilité d'accomplir plusieurs quêtes secondaires, liées aux différents personnages. L'une d'entre elles est associée au PNJ Arden et vous demande de retrouver un sac, perdu dans le village Wisteria. Découvrez, ci-dessous,Lorsque vous aurez avancé dans l'histoire principale de, et que vous aurez notamment débloqué le village Wisteria, vous pourrez explorer les lieux et parler avec plusieurs PNJ. Si vous pénétrez dans le restaurant, vous pourrez rencontrer. Ce dernier vous demandera de retrouver, qu'il a perdu dans le village. Si vous acceptez, vous obtiendrez la quête secondaire, nomméeEn réalité, trouvern'est pas très difficile. En effet, au cours de votre conversation avec le PNJ, vous pouvez dénicher quelques indices quant à l'emplacement de l'objet : il se trouve dans le village Wisteria et près d'un cours d'eau.D'ailleurs, vous n'aurez pas beaucoup de chemin à parcourir, une fois que vous serez sorti du restaurant d'Arden. Sur votre droite, pas très loin, vous pourrez trouver un petit escalier menant au bord de l'eau. Empruntez-le. En face de vous, juste en dessous du pont délabré, vous pourrez récupérer le. Au cas où vous en auriez besoin, nous vous indiquons son emplacement, grâce à l'image ci-dessous.Une fois que vous avez récupéré ledit sac, il vous suffit de retourner au restaurant et parler àafin de terminer cette quête secondaire. En récompense, vous obtiendrez 3 « Beef Bread ».Si vous débutez l'aventure, sachez que nous vous avons concocté plusieurs guides afin de vous aider :Pour rappel,est actuellement disponible en accès anticipé sur PC (Steam) et via le Game Pass. Le studio de développement, SUNNY SIDE UP, n'a, malheureusement, pas encore donné de date de sortie précise pour la version 1.0 du soft.