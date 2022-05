Little Witch in the Woods : Comment débloquer l'accès au village ?

Little Witch in the Woods, solution pour accéder au village

Quête principale : « A Way to Get Red of the Giant Prickly Vines »

Witchflower Extract (mettez 2 Witchflower dans l' « Extractor » pour obtenir le mélange).

Maple Herb Extract (mettez 2 Maple Herb dans l' «Extractor » pour obtenir le mélange).

Witchflower Extract (mettez 2 Witchflower dans l' « Extractor » afin d'obtenir le mélange).

Maple Herb Extract (mettez 2 Maple Herbe dans l' « Extractor » afin d'obtenir le mélange).

SquichyChub Fur Extract (Mettez 2 SquichyChub Fur dans l' « Extractor » afin d'obtenir le mélange).

Moonflower Water (mettez 2 Moonflower dans l' « Extractor » pour obtenir le mélange).

Phoenix Feather Powder (obtenu automatiquement).

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Au début de l'aventure sur, les joueurs et les joueuses devront se débarrasser des, pour accéder au village, nommé Wisteria. La quête étant relativement longue, nous vous indiquons, dans ce qui suit, la marche à suivre afin de mener à bien votre objectif.Notez que l'accès anticipé de Little Witch in the Woods ne propose pas, actuellement, la langue française. Ainsi, vous retrouverez, dans nos guides, plusieurs mentions anglaises, notamment en ce qui concerne les ressources et les items. Ce qui vous permettra de vous y retrouver plus facilement.Afin d'accéder au village, il vous faudra tout d'abord détruire les(« les géantes vignes épineuses », en français) que vous pouvez trouver à droite de la zone où se situe le PNJ Aurea. Pour cela, il convient d'avoir, au préalable, accompli quelques quêtes : « The Curse of Naturalists » liée à Aurea et celle de Rubrum, « A Fox among the Spiderwebs ».En effet, une fois que vous avez sauvé Rubrum et que vous êtes de retour à la maison de la sorcière (Witch's House), la quêtereprendra. Tout d'abord, vous devez soigner la jambe de Rubrum, en confectionnant l'item suivant : « Healing Candy ». Vous aurez besoin des ingrédients suivants :Une fois qu'ils sont en votre possession, dirigez-vous vers le chaudron. Interagissez avec pour y ajouter les ingrédients, sélectionnez le niveau 4 pour le feu et choisissez « Stir the ladle right ». Si vous avez suivi ces instructions, vous devriez obtenir le « Healing Candy ». Donnez l'objet à Rubrum.À partir de ce moment-là, Rubrum vous parlera d'une carte au trésor. Vous devrez enquêter à ce sujet, et ainsi, vous rendre dans la zone « Green Forest Waterfall ». Là-bas, vous obtiendrez une « Bomb Potion ». Malheureusement, celle-ci ne permet pas de se débarrasser des vignes épineuses. En effet, vous apprenez qu'il vous faut l'item : « Moonflower ».Afin de récupérer des « Moonflower », vous devez au préalable chasser les papillons, « Blue Moon Butterflies », volant autour de la l'arbre, situé au sommet de la forêt. Dès lors, il vous faudra préparer la décoction « Sunlight Potion », qui requiert les ressources suivantes :Avec ces ressources dans votre inventaire, il vous suffit, maintenant, d'interagir avec le chaudron et sélectionner les paramètres suivants : Feu au niveau 5 et « Stir the ladle right ». Vous obtiendrez la « Sunlight Potion ». Rendez-vous à l'arbre et utilisez la potion. Vous pourrez récupérer 2 « Moonflower ».La dernière étape pour cette quête est relativement simple et rapide : préparez une « Lunar's Oil », demandant :En ce qui concerne le chaudron, sélectionnez « ne pas mélanger » et le niveau 1 pour le feu. La décoction « Lunar's Oil » sera alors prête et une cinématique débutera :. Vous avez désormais accèset Rubrum peut, enfin, rentrer chez lui.