Little Witch in the Woods : Comment lever la malédiction d'Aurea ?

Little Witch in the Woods, malédiction d'Aurea

Quête principale : « The Curse of Naturalists »

SquishyChub Fur Extract

Maple Herb Extract

Obtenir la Bouteille de verre pour l' « Extractor »

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

est un jeu d'aventure, à la direction artistique Pixel Art, développé par SUNNY SIDE UP. Au début de l'aventure, vous rencontrerezune jeune femme victime d'une malédiction. Il est alors de votre devoir, en tant qu'apprentie sorcière, d'aider Aurea et de. Nous vous expliquons comment faire, dans ce qui suit.Notez que l'accès anticipé de Little Witch in the Woods ne propose pas, actuellement, la langue française. Ainsi, vous retrouverez, dans nos guides, plusieurs mentions anglaises, notamment en ce qui concerne les ressources et les items. Ce qui vous permettra de vous y retrouver plus facilement.Après le prologue de, vous aurez la possibilité de rencontrer différents PNJ. L'un d'entre eux n'est autre qu'Aurea, une jeune femme ne pouvant se rendre au village et victime d'une malédiction. Cette dernière possède la Bouteille de verre pour l'Extracteur (Glass Extractor Bottle), objet de votre convoitise.Afin de récupérer cet item, il vous faudra tout d'abord. Pour cela, vous devrez confectionner une sorte de bonbon magique, nommée « Curse-lifting Candy ». Voici les ressources demandées :Normalement, en nettoyant l'atelier de sorcière (Workplace), vous avez automatiquement récupéré les ressources citées précédemment.Dirigez-vous maintenant vers le chaudron. Afin de préparer le « Curse-lifting Candy ». Ajoutez les ingrédients dans le chaudron et veillez à paramétrer le feu sur le niveau 3 et à sélectionner « ne pas mélanger ».Si vous avez suivi les instructions données ci-dessus, vous devriez avoir obtenu le « Curse-lifting Candy ». Dès lors, il vous suffira d'aller voir. Cela lèvera la malédiction dont elle était victime. Aurea vous donnera alors,Retournez dans la maison de la sorcière (Witch's House), et dirigez-vous vers l'atelier (Workplace). Afin d'installer la bouteille, interagissez avec l'Extracteur (Extractor), dispositif situé à gauche de l'entrée. Vous avez terminé la quête « The Curse of Naturalists ».