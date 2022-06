Little Witch in the Woods : Comment gagner des Luna Coins ?

Little Witch in the Woods, gagner des Luna Coins

En plus des Gold Coins,propose une deuxième monnaie in-game : les Luna Coins. Très importante et nécessaire tout au long de l'aventure, il est impératif de posséder des Luna Coins. Découvrez, dès lors, commentNotez que l'accès anticipé de Little Witch in the Woods ne propose, actuellement, pas la langue française. Ainsi, vous retrouverez, dans nos guides, plusieurs mentions anglaises, notamment en ce qui concerne les ressources et les items. Ce qui vous permettra de vous y retrouver plus facilement.Tout comme les Gold Coins,ne sont introduits qu'après quelques heures de jeu sur. Cette monnaie est présentée par Diane, le PNJ en charge du Witch's Catalogue. Diane apparaît, tous les jours, devant la Witch's House et propose différents items et recettes à la vente.C'est grâce à Diane que vous pourrez gagner des. En effet, comme avec Aurea, il est possible d'effectuer. Tous les jours, cette dernière vous demandera de préparer et de lui rapporter, sous 24 heures, une potion ou une décoction bien spécifique.De notre côté, nos premières livraisons étaient les suivantes : livrer 2 « Curse-lifting Candy » puis rapporter 2 « Healing Candy ». En accomplissant ces deux objectifs, nous avons obtenu 36 puis 30 Luna Coins. Pour un total, donc, de 66. Ce qui n'est absolument pas négligeable, tant il est relativement simple et rapide de préparer ces potions.Notez que pour avancer dans l'aventure principale de, il vous faudra acheter différentes recettes et divers objets auprès de Diane. Ce qui nécessite d'avoir des. Ainsi, nous ne pouvons que vous conseiller d'effectuer, régulièrement, des livraisons pour Diane.Pour rappel,est arrivé en accès anticipé le 17 mai dernier sur PC (Steam et Game Pass).