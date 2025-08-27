Little Witch in the Woods repousse la sortie de sa version 1.0, et Hollow Knight: Silksong est (encore) en cause

Sunny Side Up a, récemment, indiqué que la version 1.0 de Little Witch in the Woods prend un peu de retard, à cause de la sortie d'Hollow Knight: Silksong.

Little Witch in the Woods reporte sa sortie en version 1.0

Récemment, nous avons enfin annoncé avec enthousiasme la date de sortie de la version complète. Cependant, peu après cette annonce, nous avons appris que Hollow Knight: Silksong - un titre très attendu considéré comme un chef-d'œuvre dans l'industrie - sortirait le même jour.



Silksong est un jeu que nous admirons en tant que développeurs, et que nous attendons avec impatience en tant que joueurs. En raison de son immense influence, nous craignons que sortir Little Witch in the Woods le même jour ne décourage notre équipe, tout en décevant notre public fidèle.



Nous vous présentons nos excuses les plus sincères pour ce délai. Pour honorer votre patience et votre soutien, nous promettons de continuer à travailler sur le jeu et de livrer Little Witch in the Woods dans une version parfaitement aboutie.

[Release Date Update]

Little Witch in the Woods has been rescheduled:

September 4 → September 15, 2025.



We sincerely apologize, and promise to make your wait worthwhile. pic.twitter.com/qhFgxEDwvl — Little Witch in the Woods (@SunnySideUp_DEV) August 26, 2025

Des détails sur le contenu de la version 1.0 de Little Witch in the Woods

Disponible depuis l'année 2022 sur PC en accès anticipé,s'apprête à se doter de sa version 1.0. Toutefois, malgré une première date de sortie annoncée,C'est via une publication sur le compte Twitter/X du studio de développement ainsi qu'une publication sur la page Steam du jeu que nous avons appris la nouvelle :. Les développeurs ont, d'ailleurs, été plutôt transparents quant aux raisons de ce report etDe ce fait, et comme vous l'aurez compris,s'offrira sa version 1.0 avec quelques jours de retard. D'ailleurs, le studio de développement a déjà partagé des détails concernant cette version complète dudit jeu de simulation.En termes de contenu, la version 1.0 depermettra aux joueurs et aux joueuses de découvrir. Selon les détails communiqués, nous pouvons ainsi nous attendre à des « zones du village encore non réparées » mais aussi à « de nouveaux villageois ». Les développeurs ont, bien entendu, prévu d'apporterRappelons, en guise de conclusion, queest actuellement disponible en accès anticipé sur PC, Xbox One et Xbox Series.