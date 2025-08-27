Little Witch in the Woods repousse la sortie de sa version 1.0, et Hollow Knight: Silksong est (encore) en cause

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 27 août 2025 à 14h53
Sunny Side Up a, récemment, indiqué que la version 1.0 de Little Witch in the Woods prend un peu de retard, à cause de la sortie d'Hollow Knight: Silksong.
Little Witch in the Woods repousse la sortie de sa version 1.0, et Hollow Knight: Silksong est (encore) en cause
Disponible depuis l'année 2022 sur PC en accès anticipé, Little Witch in the Woods s'apprête à se doter de sa version 1.0. Toutefois, malgré une première date de sortie annoncée, Sunny Side Up a décidé de repousser le lancement de la version 1.0 de Little Witch in the Woods, du fait de l'arrivée d'Hollow Knight: Silksong.

Little Witch in the Woods reporte sa sortie en version 1.0

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C'est via une publication sur le compte Twitter/X du studio de développement ainsi qu'une publication sur la page Steam du jeu que nous avons appris la nouvelle : la version 1.0 de Little Witch in the Woods n'arrivera finalement pas le 4 septembre 2025 mais le 15 septembre. Les développeurs ont, d'ailleurs, été plutôt transparents quant aux raisons de ce report et c'est bel et bien la sortie d'Hollow Knight: Silksong qui est, de nouveau, en cause
Récemment, nous avons enfin annoncé avec enthousiasme la date de sortie de la version complète. Cependant, peu après cette annonce, nous avons appris que Hollow Knight: Silksong - un titre très attendu considéré comme un chef-d'œuvre dans l'industrie - sortirait le même jour.

Silksong est un jeu que nous admirons en tant que développeurs, et que nous attendons avec impatience en tant que joueurs. En raison de son immense influence, nous craignons que sortir Little Witch in the Woods le même jour ne décourage notre équipe, tout en décevant notre public fidèle.

Nous vous présentons nos excuses les plus sincères pour ce délai. Pour honorer votre patience et votre soutien, nous promettons de continuer à travailler sur le jeu et de livrer Little Witch in the Woods dans une version parfaitement aboutie.
De ce fait, et comme vous l'aurez compris, Little Witch in the Woods s'offrira sa version 1.0 avec quelques jours de retard. D'ailleurs, le studio de développement a déjà partagé des détails concernant cette version complète dudit jeu de simulation.

Des détails sur le contenu de la version 1.0 de Little Witch in the Woods

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En termes de contenu, la version 1.0 de Little Witch in the Woods permettra aux joueurs et aux joueuses de découvrir de nouvelles histoires mais aussi de nombreuses fonctionnalités, en plus d'éléments inédits. Selon les détails communiqués, nous pouvons ainsi nous attendre à des « zones du village encore non réparées » mais aussi à « de nouveaux villageois ». Les développeurs ont, bien entendu, prévu d'apporter des améliorations, des optimisations et des correctifs.

Rappelons, en guise de conclusion, que Little Witch in the Woods est actuellement disponible en accès anticipé sur PC, Xbox One et Xbox Series.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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