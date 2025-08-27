Little Witch in the Woods repousse la sortie de sa version 1.0, et Hollow Knight: Silksong est (encore) en cause

Little Witch in the Woods : Comment débloquer le PNJ Kyla ?
Afin d'avancer dans la quête principale de Little Witch In The Woods, il vous faudra débloquer le PNJ Kyla, qui s'avère être la charpentière du village. Voici la marche à suivre.
Récemment, nous avons enfin annoncé avec enthousiasme la date de sortie de la version complète. Cependant, peu après cette annonce, nous avons appris que Hollow Knight: Silksong - un titre très attendu considéré comme un chef-d'œuvre dans l'industrie - sortirait le même jour.De ce fait, et comme vous l'aurez compris, Little Witch in the Woods s'offrira sa version 1.0 avec quelques jours de retard. D'ailleurs, le studio de développement a déjà partagé des détails concernant cette version complète dudit jeu de simulation.
Silksong est un jeu que nous admirons en tant que développeurs, et que nous attendons avec impatience en tant que joueurs. En raison de son immense influence, nous craignons que sortir Little Witch in the Woods le même jour ne décourage notre équipe, tout en décevant notre public fidèle.
Nous vous présentons nos excuses les plus sincères pour ce délai. Pour honorer votre patience et votre soutien, nous promettons de continuer à travailler sur le jeu et de livrer Little Witch in the Woods dans une version parfaitement aboutie.
[Release Date Update]— Little Witch in the Woods (@SunnySideUp_DEV) August 26, 2025
Little Witch in the Woods has been rescheduled:
September 4 → September 15, 2025.
We sincerely apologize, and promise to make your wait worthwhile. pic.twitter.com/qhFgxEDwvl
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