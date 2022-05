Little Witch in the Woods : Comment sauver Rubrum ?

Little Witch in the Woods, sauver Rubrum

Quête principale : « A Fox among the Spiderwebs »

Maple Herb, où en trouver ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

s'est rendu disponible, en accès anticipé, le 17 mai dernier sur Steam et via Game Pass. Invitant les joueurs à incarner Ellie, une jeune apprentie sorcière, ces premiers devront accomplir plusieurs quêtes et rencontrer divers personnages.D'ailleurs, l'un d'entre eux,, s'est retrouvé coincé dans une toile d'araignée et vous devez le sauver. Ainsi, sans plus tarder, nous vous expliquonsNotez que l'accès anticipé de Little Witch in the Woods ne propose pas, actuellement, la langue française. Ainsi, vous retrouverez, dans nos guides, plusieurs mentions anglaises, notamment en ce qui concerne les ressources et les items. Ce qui vous permettra de vous y retrouver plus facilement.Après avoir débloqué la maison de la sorcière (Witcher's House) et levé la malédiction d'Aurea, vous pourrez rencontrer un tout nouveau personnage. Il s'agit d'. Situé dans la région « Green Forest Waterfall », Rubrum s'est retrouvé coincé dans une toile d'araignée. En interagissant avec lui, il vous explique comment il en est arrivé là et vous lui proposerez de l'aide. Comme vous l'indique le chapeau d'Ellie, afin de décoincer Rubrum, il vous fautDurant toute votre aventure sur Little Witch in the Woods, vous devrez constamment collecter diverses ressources, nécessaires pour une quête ou bien pour confectionner des potions. En ce qui concerne la quête liée à Rubrum, « A Fox among the Spiderwebs », vous devez trouver l'item suivant :. Cette herbe peut être obtenue à certains endroits, notamment sur(image ci-dessus). Vous en trouverez dans la zone « Green Forest Plateau », par exemple.Une fois que vous possédez ladite ressource, retournez voir Rubrum. Vous aurez alors la possibilité de le décoincer, en l'extirpant de la toile d'araignée, et de le sauver. À partir de ce moment-là, dirigez-vous vers la maison de la sorcière (Witch's House) en compagnie de. Dès que vous aurez atteint les lieux, vous aurez terminé la quête « A Fox among the Spiderwebs ».Pour rappel,est arrivé en accès anticipé le 17 mai dernier sur PC (Steam et Game Pass).