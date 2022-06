Little Witch in the Woods : Comment résoudre l'énigme du rêve d'Ellie (A Main Dream) ?

Little Witch in the Woods, résoudre l'énigme du rêve d'Ellie

Quête principale : « A Main Dream »

Blue Moon Butterfly Extract (obtenu en mettant 2 Blue Moon Butterfly dans l'Extractor).

Dried Pompom Feather (obtenu en mettant 4 Pompom's Tail Feather dans le Roaster). Pour obtenir un « Pompom's Tail Feather », il vous faut aller dans la zone « Green Forest Depths » et les collecter sur les oiseaux blancs.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Tout au long de Little Witch in the Woods , Ellie, la jeune apprentie sorcière et protagoniste de l'aventure, se réveillera tous les matins en essayant de se remémorer son dernier rêve.. D'ailleurs, nous vous indiquons, dans ce qui suit.Vers la fin du chapitre 1, vous aurez la possibilité d'aiderà se souvenir de son. Pour cela, il convient d'avoir avancé dans l'histoire principale. En effet, il vous faudra avoir débloqué le village, débarrassé Wisteria des « prickly vines », ainsi qu'accueilli Kyla et Roy.À partir de ce moment-là, vous devriez avoir débloqué la quête principale, nommée en anglais. Si c'est bien le cas, allez parler aux différents villageois et PNJ de Wisteria. Interrogez-les au sujet du, afin de collecter diverses informations. Le personnage qui vous aidera à trouver des réponses est Diane. En effet, celle-ci vous parlera d'une potion, soit « The Dream Recollection Potion ». Cette décoction permettrait de se remémorer ses rêves.Achetez la recette de ladite potion, via le « Witch's Catalogue ». Cela vous coûtera 10 Luna Coins. Afin de confectionner « The Dream Recollection Potion », il vous faudra différentes ressources :Préparez la potion et buvez-la, une fois en votre possession. Ensuite, il vous faudra aller dormir. Une cinématique débutera alors et vous devrez parler avec le PNJ « White Cat God », pour terminer cette quête liée au rêve d'Ellie.Si vous débutez l'aventure, sachez que nous vous avons concocté plusieurs guides afin de vous aider :Pour rappel,est actuellement disponible en accès anticipé sur PC (Steam) et via le Game Pass. Le studio de développement, SUNNY SIDE UP, n'a, malheureusement, pas encore donné de date de sortie précise pour la version 1.0 du soft.