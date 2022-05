Little Witch in the Woods : Comment obtenir le balai (Witch's Broom) ?

Little Witch in the Woods, obtenir le balai (Witch's Broom)

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

est sorti en accès anticipé le 17 mai 2022 et propose un gameplay ressemblant, d'une certaine manière, à celui: au lieu de devoir gérer une ferme, les joueurs et les joueuses doivent suivre le quotidien d'une apprentie sorcière, confectionner des potions et aider les habitants du coin.Au cours de l'aventure, il sera possible depermettant de se déplacer plus vite. Sans plus tarder, nous vous expliquons comme faire, dans ce qui suit.Notez que l'accès anticipé de Little Witch in the Woods ne propose, actuellement, pas la langue française. Ainsi, vous retrouverez, dans nos guides, plusieurs mentions anglaises, notamment en ce qui concerne les ressources et les items. Ce qui vous permettra de vous y retrouver plus facilement.Afin d'obtenir, il semble impératif d'avoir accompli quelques actions au préalable. Après avoir trouvé et nettoyé la maison de la Sorcière (Witch's House), il vous faudra lever la malédiction d'Aurea. Pour cela, vous aurez besoin de confectionner l'item suivant « Curse-lifting Candy » et accomplir la quête liée.Un matin, vous verrez un corbeau devant la maison de la Sorcière. Interagissez avec lui. Vous en apprendrez ainsi davantage sur le Witch's Catalogue. La représentante officielle de ce service ne viendra que plus tard, lorsque vous aurez réussi à accéder au village.En effet, à un certain moment, Diane vous rendra visite. Afin de compléter l'inscription au Witch's Catalogue, Diane a besoin d'une signature d'une sorcière confirmée. Bien qu'elle ne soit, en réalité, qu'apprentie, Ellie se fera passer pour une sorcière de haut rang, afin de récupérer le cadeau de bienvenue :Ainsi, à la fin de la discussion avec Diane, vous récupérerez alorsvous permettant de vous déplacer plus vite dans le monde de Little Witch in the Woods. Pour l'utiliser, il vous suffit d'appuyer sur la touche CTRL. Pour effectuer un boost, maintenez la barre ESPACE. Notez tout de même que l'item possède une barre de durabilité et qu'il vous faudra, parfois, réparer le balai.Pour rappel,est arrivé en accès anticipé le 17 mai dernier sur PC (Steam et Game Pass).