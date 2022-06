Little Witch in the Woods : Comment augmenter son inventaire ?

Little Witch in the Woods, astuces pour augmenter son inventaire

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Durant l'aventure, vous serez amenés à récupérer un grand nombre de ressources diverses. Ces items prendront, alors, de la place dans l'inventaire d'Ellie, la protagoniste et jeune apprentie sorcière. Mais, rassurez-vous, il est tout à fait possible. Nous vous expliquons comme faire, dans ce qui suit.Afin d'augmenter l'inventaire d'Ellie, il convient tout de même d'avoir réalisé quelques actions et quêtes au préalable, notamment : lever la malédiction d'Aurea sauver Rubrum et débloquer l'accès au village Wisteria . Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que vous pouvezEn effet, après avoir débloqué Wisteria, vous pourrez rendre visite à Aurea. Il s'agit d'un PNJ vendant différents items et ressources. C'est également elle qui vous permet d'acheter des emplacements de stockage pour votre. Si tel est votre désir, allez lui parler puis sélectionnez « Expand bag. », disponible au cours de la conversation.Aurea vous demandera alors une certaine somme, en Gold Coins. Par exemple, pour la première amélioration d'inventaire, vous devrez posséder 180 Gold Coins. Si vous acceptez de les lui donner, vous gagnerez alors 4 nouveaux emplacements de stockage dans votre. Notez qu'il est possible d'acheter 24 emplacements, au total.Si vous débutez l'aventure, sachez que nous vous avons concocté plusieurs guides afin de vous aider :Pour rappel,est actuellement disponible en accès anticipé sur PC (Steam) et via le Game Pass. Le studio de développement, SUNNY SIDE UP, n'a, malheureusement, pas encore donné de date de sortie précise pour la version 1.0 du soft.