Little Witch in the Woods, conseils pour bien débuter

Collecter toujours les ressources par deux

Gérer votre inventaire

Faites attention lors de la confection des potions

Ajouter 1 Squishychub Fur Extract (obtenu en mettant 2 Squishychub dans l'« Extractor »).

Ajouter 1 Maple Herb Extract (obtenu en mettant 2 Maple Herb dans l'« Extractor »).

Définir le niveau du feu sur 3.

Ne pas mélanger (« Don't stir »).

Disponible en accès anticipé depuis le mois de mai 2022, Little Witch in the Woods invite les joueurs et les joueuses à incarner Ellie, une jeune apprentie sorcière, devant aider les PNJ du village Wisteria. Little Witch in the Woods est considéré comme un « wholesome games », et son gameplay ressemble, d'ailleurs, à celui deDe nombreux nouveaux joueurs et joueuses se lancent, d'ailleurs, régulièrement dans l'aventure Little Witch in the Woods. Ayant parcouru le soft,Vous vous en rendrez très vite compte, et ce dès le début, afin de confectionner des potions, il vous faut très souvent. Par exemple, pour obtenir l'item « Maple Herb Extract », il est impératif que vous possédiez 2 « Maple Herb » et que vous les ajoutiez à l'« Extractor ». Il en va de même pour beaucoup d'autres décoctions ou mélanges.Ainsi, nous ne pouvons que vous conseiller de collecter toujours deux exemplaires d'une seule ressource. Ce qui vous évitera des allers-retours inutiles. Sachez d'ailleurs que 2 « Moonflower » n'occuperont pas deux emplacements dans votre inventaire, mais un seul, car les ressources s'empilent.Au début de l'aventure sur, vous ne disposerez que d'un petit inventaire. En effet, celui-ci offre peu d'emplacements de stockage. Pour augmenter la taille de votre inventaire, il vous faudra progresser dans l'histoire et les quêtes, ce qui peut prendre un peu de temps.En revanche,, dès les premières heures de jeu sur Little Witch in the Woods : les coffres, entreposés dans l'atelier de la sorcière (Workplace). Essayez d'entreposer les items et les ressources dont vous n'avez pas besoin dans l'immédiat, afin de gagner de l'espace dans l'inventaire d'Ellie.Confectionner des potions surexige de prendre plusieurs informations en compte : les ressources requises, le niveau du feu à définir et s'il faut mélanger ou non la mixture. Vous pouvez retrouver ces informations via le carnet d'Ellie.Par exemple, d'après l'image ci-dessus, correspondant à la potion/bonbon « Cruse-lifting Candy », il vous faudra prendre en compte ces éléments et réaliser les actions suivantes :Ainsi, prenez toujours le temps de consulter les pages liées aux potions, afin de ne pas rater leur confection. Et même d'y revenir, si vous avez un doute.Par ailleurs, sachez que nous vous avons préparé plusieurs guides afin de vous aider dans les quêtes principales et nous vous indiquons comment récupérer le balai (Witch's Broom) :est actuellement disponible en, via la plateforme Steam et via le Game Pass. À l'heure actuelle, la version 1.0 dene dispose pas de date de sortie précise.