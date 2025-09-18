Quelle montre connectée choisir en 2025 ? Le guide complet

Les montres connectées sont devenues des alliées indispensables du quotidien. Sport, santé, productivité ou simple style : elles s'adaptent désormais à tous les profils. En 2025, l'offre est plus large que jamais. Apple, Samsung, Garmin, Huawei ou encore Xiaomi rivalisent d'innovations pour séduire aussi bien les sportifs exigeants que les utilisateurs occasionnels. Mais face à une telle diversité, comment savoir quel modèle correspond vraiment à vos besoins ?
Pourquoi choisir une montre connectée en 2025
Les montres connectées ne sont plus de simples gadgets. Elles intègrent désormais des écrans AMOLED lumineux, des capteurs de santé toujours plus précis (fréquence cardiaque, saturation en oxygène, suivi du sommeil) et une connectivité complète allant du GPS au paiement sans contact.
Elles permettent de consulter ses notifications, de répondre aux appels, de suivre ses performances sportives ou même d'écouter de la musique sans smartphone. En clair, une montre connectée devient le point de convergence entre sport, bien-être et productivité
.
Quelle montre pour quel profil ?
Malgré les évolutions notables du marché, il faut garder en tête que chaque constructeur cherche à répondre à un public bien précis. Cela peut concerner des besoins spécifiques
, mais aussi des budgets plus ou moins accessibles. Le choix d'une montre connectée dépend donc avant tout de votre usage.
Un modèle ne remplira pas la même fonction pour un coureur de marathon que pour un étudiant ou un professionnel passant sa journée en réunion. Certaines montres seront plus précises
, plus complètes ou plus spécialisées que d'autres. On pourrait d'ailleurs comparer cela aux différences de DPI entre les souris. Toutes sont performantes, mais elles ne s'adressent pas aux mêmes exigences ni aux mêmes habitudes.
Les sportifs : Garmin et Polar en première ligne
Parmi les références les plus populaires, notamment chez les passionnés de sport, Garmin reste un pilier incontournable
. La marque propose des montres robustes, précises et clairement pensées pour l'effort. Ses modèles phares, bien que coûteux, se démarquent par leur fiabilité et leur autonomie.
Garmin
La Forerunner
, surtout dans ses versions récentes comme la Forerunner 965/970, met l'accent sur l'accompagnement de la course. Elle offre un suivi des performances très poussé, un GPS précis, et même une lampe LED intégrée (blanche et rouge) pour être visible dans l'obscurité ou signaler sa présence.
La Fenix 7
propose une expérience plus complète côté navigation. Elle permet de télécharger des cartes topo via Wi-Fi et certaines éditions disposent déjà de cartes préinstallées. On y trouve des reliefs, des lacs, des rivières, des détails de terrain précieux pour la randonnée ou le trail
. De quoi anticiper les montées, descentes et obstacles avec une précision rare.
La Garmin Venu S
se distingue par un format plus compact, pensé pour les poignets fins ou pour ceux qui ne souhaitent pas porter une montre trop imposante. Conçue pour un usage quotidien, elle offre un bon équilibre entre discrétion, fonctionnalités et autonomie.
Son écran AMOLED est parfaitement lisible, son GPS précis, et son autonomie atteint près d'une semaine. Un combo qui en fait une montre polyvalente
, agréable à porter tous les jours. Nous avons d'ailleurs pu la tester en conditions réelles : elle s'est révélée fiable pour le suivi du sommeil, la mesure de l'oxygène sanguin et a tenu une semaine complète avec des activités variées. Son interface claire et simple la rend idéale pour ceux qui recherchent un produit efficace sans complexité inutile.
Polar
Chez Polar
, la Vantage V3
se distingue comme l'un des modèles les plus avancés de la marque. Elle embarque un écran AMOLED de 1,39 pouce, une autonomie d'environ une semaine et surtout un panel de capteurs qui en fait une véritable montre d'entraînement.
Son GPS double fréquence assure une localisation précise en ville comme en pleine nature, tandis que ses capteurs Polar Precision Prime garantissent une mesure cardiaque de haute précision. La montre propose aussi des programmes d'entraînement personnalisés, adaptés aux objectifs de l'utilisateur, ainsi qu'un suivi de la récupération grâce à l'analyse de la variabilité cardiaque (HRV) et au test de récupération nocturne.
Enfin, l'application Polar Flow permet d'analyser en profondeur ses séances et de planifier des entraînements détaillés. La Vantage V3 n'est donc pas seulement une montre de sport, mais un véritable outil de coaching
pour progresser sur le long terme.
Apple et Samsung : des montres connectées complètes avant tout
Ces modèles se situent entre la montre de sport pure et le wearable avancé. Ils sont d'abord pensés pour les utilisateurs déjà engagés dans l'écosystème Apple ou Samsung. Ils veulent une montre capable d'accompagner leurs activités sportives tout en offrant un usage quotidien très connecté. Apple Watch Ultra 2 :
cette montre adopte un boîtier en titane Grade 5 et un écran qui peut atteindre une luminosité de 3000 nits, ce qui la rend parfaitement lisible même en plein soleil. Elle embarque un GPS bi-bande pour une meilleure précision lors des déplacements. L'autonomie est d'environ 36 heures en usage standard et peut atteindre jusqu'à 72 heures en mode économie d'énergie
.
Elle résiste à l'eau et aux chocs et propose des fonctionnalités santé avancées comme le suivi du sommeil, l'analyse de l'oxygène sanguin et la détection de certains troubles respiratoires. Sa taille et son poids plus élevés que la moyenne peuvent toutefois gêner certains utilisateurs, notamment au poignet la nuit ou pour les poignets plus fins.
Samsung Galaxy Watch Ultra :
elle reprend la philosophie de Samsung avec un boîtier en titane protégé par un verre saphir. Elle intègre un GPS double fréquence ainsi que des capteurs santé bioactifs capables de mesurer la fréquence cardiaque et l'oxygène sanguin. Sa batterie de 590 mAh est plus grande que celle des modèles standards et lui confère une autonomie d'environ deux jours en usage intensif
.
En mode économie d'énergie, elle peut aller jusqu'à une centaine d'heures, ce qui reste supérieur à la plupart des montres connectées classiques. Son écran large et lumineux en fait un excellent compagnon en extérieur, mais comme pour l'Apple Watch Ultra 2, cela se traduit par un gabarit plus imposant.
Malgré leurs points forts, ces deux modèles incarnent la vision de la montre connectée selon Apple et Samsung, différente de l'approche plus sportive de Garmin ou Polar. Elles s'adressent surtout aux utilisateurs qui privilégient l'intégration avec leur smartphone et qui veulent une montre connectée capable de gérer les notifications, les appels et un suivi de santé complet tout en restant adaptée à des séances de sport régulières. Notez enfin la différence d'autonomie notable pour des tarifs parfois proches des montres Garmin.
Les étudiants et utilisateurs occasionnels : Xiaomi, Amazfit, Huawei et ABYX
Pour les budgets serrés, Xiaomi
, Amazfit
et Huawei
restent d'excellentes options. Avec une autonomie qui dépasse souvent dix jours et des écrans AMOLED de plus en plus présents même sur l'entrée de gamme, elles permettent de suivre son sommeil, son activité et de recevoir ses notifications sans dépenser une fortune.
Un mot aussi sur ABYX
, qui s'illustre par des modèles originaux comme ceux en édition spéciale Naruto. Nous avons d'ailleurs testés sur GAMEWAVE les modèles ABYX Fit Touch 5 et 3
. Elles misent sur le style et la simplicité, davantage pensées comme des accessoires fun et pratiques que comme des outils de performance.
Pour finir, rappelons que certaines montres connectées d'entrée ou de milieu de gamme s'apparentent davantage à des gadgets qu'à de véritables outils de performance
. Même si elles proposent des fonctions intéressantes comme l'analyse du sommeil, la mesure de l'oxygénation ou encore l'estimation des calories brûlées, nous avons pris le temps de les confronter à un modèle Garmin, bien plus haut de gamme. Et les résultats parlent d'eux-mêmes
.
Sans être totalement à côté de la plaque, ces montres offrent plutôt une approximation du suivi. Cela reste néanmoins suffisant pour un grand nombre d'utilisateurs
, en particulier ceux qui ne recherchent pas la précision absolue mais simplement un aperçu de leur activité quotidienne. Le tout à des prix souvent très accessibles.
Les passionnés de santé : Withings et Fitbit
Si l'objectif principal est le suivi du bien‑être, « Withings » s'impose avec la ScanWatch 2
. Ce modèle hybride mêle cadran analogique et écran discret, tout en offrant des mesures médicalement validées comme l'électrocardiogramme. Sa précision sur la fréquence cardiaque, le sommeil et la respiration en fait une référence. Elle mesure aussi la variation de température corporelle, permet d'estimer le niveau d'activité et de suivi du cycle menstruel avec des données sorties la nuit. Autre atout non négligeable : elle affiche une autonomie remarquable, pouvant aller jusqu'à environ un mois d'autonomie en veille ou usage modéré selon Withings
.
La « Fitbit Sense 2 »
, désormais intégrée à l'écosystème Google, offre une expérience centrée sur le suivi du stress et du bien‑être général. Elle propose une interface simple et intuitive, un suivi détaillé du sommeil, et des fonctions de gestion du stress avec capteur électrodermal (EDA). L'autonomie atteint environ six jours en usage normal. En activant l'écran permanent ou en utilisant beaucoup le GPS, cette autonomie peut chuter
.
Notez néanmoins que la plupart de ces montres demandent un abonnement mensuel
pour débloquer toutes les fonctionnalités. Ce n'est pas obligatoire, mais cela donne accès à des analyses plus poussées
, des rapports de santé, parfois même à des alertes ou des programmes personnalisés. C'est un élément à prendre en compte selon votre budget et ce que vous attendez réellement de la montre.
Montre ou bracelet connecté : quelle différence ?
La différence n'est pas anodine. Un bracelet connecté, comme les Xiaomi Smart Band, se concentre sur le suivi basique : pas, sommeil, rythme cardiaque. Léger, discret et endurant, il peut dépasser deux semaines sans recharge.
La montre connectée, plus chère, se veut polyvalente. Elle permet de gérer ses appels, de profiter d'un GPS intégré et de payer sans contact. Son autonomie est plus réduite, mais son champ d'action bien plus large. Le choix dépend donc surtout de l'usage : simplicité et endurance ou polyvalence et connectivité.
L'autonomie reste-t-elle le vrai point faible ?
C'est une question que beaucoup se posent. Les montres les plus puissantes, comme l'Apple Watch Series 10 ou la Galaxy Watch 7, dépassent rarement les deux jours. C'est le prix à payer pour un écran AMOLED lumineux, un processeur rapide et une connectivité constante.
En revanche, des marques comme Huawei et Amazfit proposent des modèles capables de tenir entre 10 et 20 jours. Garmin, avec son Enduro, repousse encore plus loin les limites grâce à la recharge solaire, atteignant un mois d'utilisation. L'autonomie n'est donc pas forcément un défaut : elle reflète surtout un équilibre entre puissance et endurance.
Peut-on vraiment téléphoner avec une montre ?
La plupart des montres actuelles permettent de répondre à un appel si elles sont reliées en Bluetooth à un smartphone. Certaines, comme l'Apple Watch et la Galaxy Watch, vont plus loin grâce à l'intégration d'une eSIM, ce qui leur permet de passer et recevoir des appels même sans téléphone à proximité.
C'est une fonctionnalité pratique lors d'un footing ou pour un appel rapide en déplacement. Mais il faut rester lucide : discuter plusieurs minutes en tenant son poignet près du visage reste loin du confort d'un smartphone.
En résumé
En 2025, les montres connectées couvrent un spectre d'usages très large. Du sportif chevronné au professionnel en quête de productivité, en passant par l'étudiant ou l'utilisateur soucieux de sa santé, chacun peut trouver un modèle adapté.
Le choix dépendra de vos priorités : performance, autonomie, budget ou santé
. L'important est de définir clairement votre besoin avant d'investir, car la meilleure montre connectée n'existe pas en absolu : elle dépend de votre usage.
Pour aller plus loin, n'hésitez pas à explorer nos guides dédiés :
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