Quelle montre connectée choisir en 2025 ? Le guide complet



le 18 septembre 2025 à 12h00 Publié par Mathieu Vandenburie le 18 septembre 2025 à 12h00

Les montres connectées sont devenues des alliées indispensables du quotidien. Sport, santé, productivité ou simple style : elles s'adaptent désormais à tous les profils. En 2025, l'offre est plus large que jamais. Apple, Samsung, Garmin, Huawei ou encore Xiaomi rivalisent d'innovations pour séduire aussi bien les sportifs exigeants que les utilisateurs occasionnels. Mais face à une telle diversité, comment savoir quel modèle correspond vraiment à vos besoins ?