Montre connectée et santé : que peut-on vraiment suivre en 2025 ?

Les montres connectées ne sont plus seulement des gadgets sportifs. En 2025, elles embarquent des capteurs capables de suivre la fréquence cardiaque, l'oxygène sanguin, le sommeil, voire de réaliser un électrocardiogramme. Mais que valent réellement ces données santé, et jusqu'où peut-on leur faire confiance ?

Le suivi cardiaque, devenu un standard

Toutes les montres connectées actuelles, de l'Apple Watch Ultra 2 à la Huawei Watch GT 4, embarquent un capteur de fréquence cardiaque. La précision s'est nettement améliorée grâce aux capteurs optiques et aux algorithmes d'intelligence artificielle qui filtrent les variations dues aux mouvements.



Pour un usage quotidien et le sport modéré, les données sont fiables. En revanche, lors d'efforts intenses ou de sports avec beaucoup de vibrations (VTT, CrossFit), la précision reste inférieure à celle d'une ceinture cardio dédiée.





ECG et détection des troubles du rythme

Certaines montres, comme l'Apple Watch Series 10 ou la Withings ScanWatch 2, sont capables de réaliser un électrocardiogramme (ECG) ponctuel. Ces mesures peuvent aider à détecter des anomalies comme la fibrillation auriculaire. L'Apple Watch est validée par la FDA aux États-Unis pour la détection de ce trouble.



La ScanWatch 2 bénéficie également de validations médicales en Europe pour certaines de ses fonctions. Cependant, ces ECG restent simplifiés (à une seule dérivation) et ne remplacent pas un examen médical complet. Ils servent avant tout à alerter l'utilisateur pour consulter un professionnel de santé.





Sommeil et récupération

Le suivi du sommeil est devenu incontournable. La plupart des montres distinguent désormais les phases légères, profondes et paradoxales. Les Garmin et Polar se distinguent en ajoutant un suivi de la récupération avec l'analyse de la variabilité cardiaque (HRV). Cela permet de savoir si le corps a suffisamment récupéré après une séance intense.



Ces données sont utiles pour adapter son rythme, mais elles ne remplacent pas un examen médical du sommeil (comme une polysomnographie), qui mesure aussi l'activité cérébrale.





Saturation en oxygène et respiration

De nombreuses montres, comme l'Apple Watch Ultra 2, la Galaxy Watch Ultra ou la Fitbit Sense 2, mesurent la saturation en oxygène (SpO₂). Ces données sont utiles pour les sportifs en altitude ou pour détecter des anomalies respiratoires.



En complément, certaines montres mesurent le rythme respiratoire au repos. Cela peut alerter en cas d'irrégularités, mais ce sont des indicateurs à interpréter avec prudence, et non des diagnostics médicaux.





Stress, température et autres données

Les montres comme la Fitbit Sense 2, la Withings ScanWatch 2 ou la Garmin Venu proposent des capteurs pour estimer le niveau de stress, souvent basé sur la variabilité cardiaque et la respiration. Elles offrent aussi des exercices de respiration guidée pour se relaxer.





Des données utiles mais à relativiser

Laajoute la mesure de la, utile pour détecter une variation liée à une infection ou au cycle menstruel. Certaines montres comme celles de Garmin et Fitbit permettent aussi de suivre le cycle féminin directement depuis l'application.

Il est important de rappeler que les montres connectées sont des outils de suivi et non des dispositifs médicaux complets. Elles offrent une vision globale de l'état de santé et sont excellentes pour prendre conscience de ses habitudes : dormir davantage, réduire le stress, rester actif. Mais en cas de problème médical, elles doivent rester des compléments et non des outils de diagnostic.





Montre connectée et santé, pour quel profil ?

Pour un suivi médical validé : la Withings ScanWatch 2 et l' Apple Watch sont les plus fiables.

: la et l' sont les plus fiables. Pour un équilibre sport et récupération : les Garmin et Polar offrent des analyses précises.

: les et offrent des analyses précises. Pour un compromis prix et fonctions : les Huawei, Samsung et Amazfit couvrent largement les besoins du quotidien.

Pour un comparatif plus global par profils (sportifs, pros, étudiants, santé), retrouvez notre guide sur quelle montre connectée choisir en 2025 ?