Bingo Blitz : Liens crédits gratuits (free credits) (Juillet 2026)

Retrouvez les liens Bingo Blitz du jour vous permettant de récupérer des crédits gratuits (free credits) pour progresser plus rapidement.

Liens crédits gratuits de Bingo Blitz (free credits links)

Date et heure Récompenses Lien quotidien 14/07/2026 à 21:00 Crédits gratuits Récupérer 14/07/2026 à 21:00 Crédits gratuits Récupérer 14/07/2026 à 21:00 Crédits gratuits Récupérer 13/07/2026 à 20:00 Crédits gratuits Récupérer 13/07/2026 à 20:00 Crédits gratuits Récupérer 13/07/2026 à 20:00 Crédits gratuits Récupérer 13/07/2026 à 20:00 Crédits gratuits Récupérer 12/07/2026 à 20:00 Crédits gratuits Récupérer 12/07/2026 à 20:00 Crédits gratuits Récupérer 11/07/2026 à 21:00 Crédits gratuits Récupérer 11/07/2026 à 21:00 Crédits gratuits Récupérer 10/07/2026 à 21:00 Crédits gratuits Récupérer 10/07/2026 à 21:00 Crédits gratuits Récupérer 09/07/2026 à 21:00 Crédits gratuits Récupérer 09/07/2026 à 21:00 Crédits gratuits Récupérer 09/07/2026 à 21:00 Crédits gratuits Récupérer 08/07/2026 à 20:00 Crédits gratuits Récupérer

Comment avoir de free credits en plus des liens Bingo Blitz ?

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Les autres astuces

Terminez les événements / niveaux spéciaux.

Récupérer les coffres dans les niveaux.

Validez les quêtes.

Complétez les albums de cartes / photos.

Récupérez les récompenses dans la boutique.

Bingo Blitz, qu'est-ce que c'est ?

Tous les jours, le studio responsable du développement de, Playtika, partage différents liens sur ses réseaux sociaux permettant d', notamment des crédits gratuits, aussi appelés free credits par les anglophones, afin de vous aider à avancer dans votre aventure et de pouvoir continuer à jouer. Notez que ces liens peuvent parfois vous apporter d'autres bonus, qui vous serviront quoi qu'il arrive à progresser. Vous retrouverez, ci-dessous, tousainsi que des jours précédents, au cas où vous les auriez ratés. Attention cependant, il se peut que les liens des jours précédents ne soient plus opérationnels, alors n'hésitez pas à revenir régulièrement sur cette page et à l'actualiser pour ne pas raterBien évidemment, les liens partagés ci-dessus ne sont pas les seules façons de récupérer facilement, rapidement et, surtout, gratuitement, des crédits dansÀ chaque fois que vous inviterez un de vos amis Facebook à rejoindre, vous pourrez obtenir plusieurs dizaines de. Afin d'être sûr de récupérer cette récompense intéressante, votre ami devra accepter l'invitation, télécharger le jeu et le lancer afin que son compte Facebook soit lié à. Si vous avez beaucoup de contact sur ce réseau social, vous pourriez vous procurer, en un instant, de nombreux crédits gratuits, de quoi progresser rapidement dansChaque jour, vous pourrez obtenir un bonus gratuit dansParfois, ces récompenses seront des, de quoi faire le stock et progresser un peu plus dans son aventure.Vous aurez également la chance de lancer, chaque jour, une roue, qui vous donne une chance d'obtenir des crédits gratuitement.Pêle-mêle, voici d'autres conseils pour faire le plein deet ne jamais être à court :est un jeu mobile mêlant habilement le bingo classique à des mécaniques sociales et d'aventure, développé par Playtika et disponible gratuitement sur iOS et Android. Il propose aux joueurs de participer à des parties de bingo dynamiques à travers le monde, tout en débloquant de nouvelles destinations et en progressant dans une aventure colorée et rythmée. Le gameplay repose principalement sur l'attention et la rapidité, enrichies par des bonus, des power-ups et des interactions avec d'autres joueurs.Il faut compléter des centaines de salles de bingo thématiques, chacune permettant de collecter des pièces, crédits et objets spéciaux nécessaires à la progression. Grâce à un système d'événements réguliers et de défis quotidiens, les joueurs peuvent explorer différentes villes, remplir des collections d'objets et participer à des mini-jeux pour gagner des récompenses supplémentaires. Avec son esthétique festive, ses mécaniques accessibles et son fort aspect communautaire,s'inscrit dans la lignée de jeux populaires comme Bingo Bash ou Bingo Pop. Idéal pour les amateurs de jeux casual, combinant hasard, stratégie légère et interaction sociale.