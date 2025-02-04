Abyx Fit Touch 5 et 3 : Test des montres connectées Abyx en édition spéciale Naruto

Les montres connectées Abyx Fit Touch 5 et 3 débarquent en édition spéciale Naruto. Nous avons eu les deux modèles en main, découvrez notre avis complet et un comparatif pour choisir celui qui vous correspond le mieux.



Caractéristiques

Écran : AMOLED 1,75 pouces 390x450 px

AMOLED 1,75 pouces 390x450 px Batterie : Li-ion 3.7V 260 mAh

Li-ion 3.7V 260 mAh Autonomie en veille : Jusqu'à 15 jours

Jusqu'à 15 jours Capteur : Accéléromètre à 3 axes Capteur de fréquence cardiaque

Étanche : IP68 jusqu'à 1 mètre

IP68 jusqu'à 1 mètre Température : 0˚C – +40˚C

0˚C – +40˚C Dimensions : 44,5 x 39,3 x 11,4 mm

44,5 x 39,3 x 11,4 mm Poids : 52,6 g

52,6 g Compatibilité : iOS 12.0+ et Android 8.0+

iOS 12.0+ et Android 8.0+ Bluetooth : Bluetooth® 5.3



Unboxing

montre Abyx Fit Touch

1 bracelet neutre

1 bracelet aux couleurs du personnage choisi

un chargeur

un manuel d'instructions







Design















Fonctionnalités et utilisation au quotidien



Application mobile et sur la montre









Logiciel Abyx fit Touch 5











Logiciel Abyx fit Touch 3











Au quotidien



Autonomie



Entre 3 et 5, que choisir ?

En préambule, précisons que la majorité des informations contenues dans cet article se baseront sur la Abyx Fit Touch 5. Toutefois, nous n'hésiterons pas à effectuer, à plusieurs reprises, des comparaisons avec sa petite sœur, la Fit Touch 3.Qu'il s'agisse de laou de la, le packaging reste identique. Cependant, une différence notable réside dans le système de charge. Laadopte un, plus moderne et pratique, tandis que lautilise un connecteur à « picots »,La montre est livrée d'origine avecde la série choisi, un détail qui séduira les fans de la licence. Contrairement à la version classique, cette édition spéciale inclut également un bracelet de rechange, un ajout appréciable qui apporte davantage de flexibilité pour personnaliser son look ou remplacer le bracelet principal en cas d'usure.En ce qui concerne le bracelet en silicone, nous avons constaté qu'il est légèrement court, ce qui pourrait poser problème pour les poignets plus larges. Bien quegrâce à sa résistance à la transpiration, elle nécessite tout de même une certaine vigilance pour éviter les déchirures ou l'usure prématurée.Le cadran, fabriqué en aluminium, mise sur la légèreté pour offrir un confort optimal au poignet, même lors d'une utilisation prolongée. Les flancs accueillent haut-parleur et microphone tandis que celui de droite est équipé d'unet d'un autre plus petit qui fait également office depour naviguer dans les menus ou changer les fonds d'écran à main levé.La montre est équipée d'un, agréable pour une utilisation tactile confortable, mais qui pourrait paraître un peu imposant sur des poignets fins ou des bras plus graciles. Cependant, l'écran compense par une résolution de grande qualité, exploitant pleinement les atouts de la technologie. Ce niveau de finition nous a d'ailleurs. La lisibilité est excellente, même en plein soleil, et les images ainsi que les applications bénéficient d'un rendu colorimétrique remarquable.Enfin, notez que lane se limite pas aux bracelets : elle inclut également un ensemble de fonds d'écran représentatifs du personnage sélectionné. Ces fonds peuvent refléter son appartenance, ses outils de combat favoris, ou simplement son image emblématique. On peut toutefois reprocher unEn effet, le choix peut sembler limité, d'autant plus qu'il est fixe et que les calques sont inamovibles. Par exemple, vous ne pourrez pas profiter simultanément d'une horloge numérique et analogique, ou encore afficher une trotteuse avec les index (marques ou chiffres indiquant les heures sur le cadran).En premier lieu, il est important de noter qu'il existe une légère différence d'utilisation entre la montre seule et via l'application. En outre, bien que cela soit dommage,proposant des actions sensiblement différentes. Nous nous concentrerons ici sur laDès la première utilisation, l'appairage se fait en un clin d'œil, sans complication. Une fois connectée,. L'application dédiée permet de suivre au quotidien diverses statistiques : activité physique, qualité du sommeil, fréquence cardiaque et même le détail des entraînements récents.Côté personnalisation, la montre offre un contrôle total sur ses fonctionnalités. Vous pouvez choisir quelles notifications afficher (appels, messages, rappels, alarmes…) et même utiliser la montre comme déclencheur à distance pour prendre des photos – une fonction surprenante mais bien pensée. Par ailleurs, les mises à jour logicielles et la synchronisation des données sont, garantissant une expérience sans accroc.Depuis la montre elle-même, on accède rapidement à de nombreuses applications et à un large choix d'activités sportives. De la natation aux sports mécaniques, en passant par le Tai Chi ou même les fléchettes,. Toutefois, ces modes restent essentiellement informatifs : ils se contentent de mesurer le temps passé sur l'activité, ainsi que des données basiques comme le rythme cardiaque, le nombre de pas, la distance parcourue ou les calories brûlées. Pas d'analyse poussée ni de programmes d'entraînement intégrés, ce qui pourra décevoir les sportifs les plus exigeants.La montre permet de passer et recevoir des appels, mais avec une contrainte : elle ne synchronise pas le répertoire, obligeant à entrer manuellement les contacts. Côté messagerie, elle affiche bien les SMS et notifications d'applications comme Discord, Skype ou Teams, mais. Une fonctionnalité pratique pour garder un œil sur ses messages, mais un brin frustrante si l'on espérait une interaction plus poussée.Que ce soit pour bosser, sortir, faire du sport ou simplement jouer, las'impose comme un compagnon pratique et polyvalent. Cela dit, tout n'est pas parfait. L'écran, par exemple, est un peu trop sensible : on s'est surpris à activer ou désactiver des applications par inadvertance. Quant à la fonction permettant d'allumer l'écran en tournant le poignet, elleet oblige parfois à utiliser le bouton latéral, ce qui peut devenir un peu agaçant.Côté notifications, il y a aussi quelques limitations. Certaines applications, comme les SMS, sont considérées comme des applis tierces et nécessitent une activation spécifique. Le hic, c'est que cela peut entraîner une avalanche de notifications indésirables. De plus, l'écran ne montre que les, et si un message est trop long, impossible de le faire défiler. Ajoutez à cela l'absence de prise en charge des photos et des emojis, ainsi que l'impossibilité de répondre directement aux messages, et vous comprenez vite que cette montre est plus unequ'un véritable outil de communication.Un point qui nous a agréablement surpris, cependant, c'est. Bien que le son soit légèrement nasillard, il reste tout à fait fonctionnel pour passer ou recevoir des appels. La qualité audio est suffisamment bonne pour que vous puissiez discuter sans trop de gêne, que ce soit pour vous ou pour votre interlocuteur. Pour un usage quotidien qui vous permet de décrocher sans sortir le téléphone,Naviguer dans les menus est plutôt agréable, avec une interface intuitive et des transitions globalement fluides. Cela dit, on remarque une légère latence, surtout sur la, mais rien qui ne rende l'expérience frustrante.Enfin, un mot sur les fonctionnalités sportives et les capteurs. Bien qu'ils soient séduisants sur le papier,. Par exemple, lors d'une session de crossfit, nous avons constaté que la montre affichait un rythme cardiaque identique à celui de notre état de repos. Idem pour le suivi des calories ou de la tension :Annoncée avec une autonomie de 15 jours, las'est frottée à notre première journée de test, où on l'a vraiment poussée dans ses retranchements. On a beaucoup joué avec, testé les différents modes comme la calculatrice, les capteurs, et bien sûr les fonctions sportives, que ce soit en courant, en soulevant des poids ou en transpirant pendant une session de crossfit. Résultat :. À ce rythme-là, on peut estimer qu'en usage intensif, elle tiendrait un peu moins d'une semaine, ce qui est vraiment pas mal pour une montre de cette gamme.On a ensuite calmé le jeu pour voir ce qu'elle donnait dans un usage plus classique, en se limitant à l'heure et aux notifications. Après une journée,, avec une perte d'environ 15 % en prenant en compte la consommation nocturne. Ce genre de rythme permettrait de tenir plusieurs jours sans souci, sans devoir la recharger toutes les nuits.Comparée à des modèles plus haut de gamme comme les Galaxy Watch, qui peinent parfois à tenir deux jours malgré leur prix bien plus élevé, las'en sort plutôt bien. Évidemment, elle n'a pas l'endurance des montres comme lesou certaines, capables de tenir jusqu'à 3 ou 4 semaines, mais dans cette gamme de prix,Pour nous, l'autonomie de laest un vrai point positif. Même dans un usage intensif, elle reste largement dans le coup. Et si vous n'êtes pas du genre à solliciter votre montre en permanence,pendant plusieurs jours. Bref, elle tient ses promesses sans exploser le budget, et c'est exactement ce qu'on attendait d'elle.Lase positionne clairement dans la catégorie des montres connectées de milieu de gamme. Avec un prix raisonnable et des composants bien équilibrés, elle mise surentre performance, design moderne et fonctionnalités utiles au quotidien. À l'inverse,, plus basique et proposée à un tarif plus accessible, vise un segment d'entrée de gamme. Elle s'adresse à ceux qui recherchent avant toutSi vous souhaitez une montre connectée capable de se synchroniser à votre téléphone pour afficher l'heure, suivre vos notifications et offrir l'essentiel sans vous soucier des performances ou d'un menu sophistiqué, alors laest une option tout à fait recommandable.ou pour une première expérience avec une montre connectée.En revanche,, à une interface plus moderne et à des applications légèrement plus performantes et variées, laest un investissement judicieux. Elle offre une expérience utilisateur plus complète, tout en restant dans des