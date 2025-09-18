Quelle montre connectée pour le sport en 2025 ?



le 18 septembre 2025 à 12h00 Publié par Mathieu Vandenburie le 18 septembre 2025 à 12h00

Choisir une montre connectée pour le sport n'est pas une tâche simple en 2025. Les constructeurs multiplient les modèles et les approches, entre précision scientifique, endurance et polyvalence connectée. Garmin, Polar, Apple ou encore Samsung rivalisent pour séduire coureurs, cyclistes, nageurs et adeptes de fitness.