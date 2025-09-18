Top 5 des meilleures montres connectées pas chères en 2025

Si vous cherchez une montre connectée sans casser le budget, il existe aujourd'hui des modèles qui offrent le strict nécessaire, voire plus, pour des usages sportifs ou quotidiens simples. Voici notre sélection selon les meilleurs compromis qualité/prix, vérifiés pour leur autonomie, fiabilité et fonctions utiles.

Nos critères de sélection

Les modèles à retenir

Amazfit Bip 3 et Bip 3 Pro

Fitbit Inspire 3

Huawei Watch Fit 3

Xiaomi Redmi Watch 5 et Redmi Watch 2 Lite

Samsung Galaxy Watch FE

Quelle montre pas chère choisir en 2025

Nous avons retenu des montres vendues en général à moins de 150 à 200 euros, avec un suivi fiable de l'activité (cardio, sommeil), si possible unou connecté, uneet un design agréable pour être porté tous les jours.Avec un tarif qui tourne autour de 60 à 80 euros, la Bip 3 est l'une des montres les plus accessibles de la sélection. Elle embarque un écran TFT de 1,69 pouce, plus de 60 modes sportifs et une résistance 5 ATM. La version Pro ajoute un, ce qui en fait une bonne option pour les coureurs ou les randonneurs.L'autonomie atteint environen usage standard. Sa simplicité et son prix en font un choix idéal comme première montre connectée.Disponible aux alentours de 100 euros, l'Inspire 3 mise avant tout sur le confort et la légèreté (environ 18 grammes). Elle propose un, ainsi qu'un suivi cardiaque en continu. Son écran AMOLED reste simple mais efficace pour l'usage quotidien.Fitbit annonce jusqu'à. Elle ne dispose pas de GPS autonome, mais son intégration avec l'écosystème Fitbit et Google la rend pertinente pour celles et ceux qui veulent un suivi santé fiable sans se ruiner.Avec un prix conseillé d'environ 100 euros, la Watch Fit 3 mise sur son design fin et élégant. Elle propose un écran AMOLED lumineux, une autonomie pouvant atteindreselon l'usage, et un suivi santé complet (SpO₂, sommeil, fréquence cardiaque).Elle est moins avancée sur la précision sportive que les modèles Garmin ou Polar, mais elle reste une montrequi convient aussi bien pour le quotidien que pour une pratique sportive occasionnelle.Entre 50 et 90 euros selon les versions, ces montres séduisent par leur. Elles intègrent un écran AMOLED lumineux, un suivi correct de l'activité et du sommeil, ainsi que des notifications. La Redmi Watch 5 améliore la qualité du GPS par rapport à la 2 Lite, ce qui la rend plus fiable pour la course ou la marche.Leur autonomie varie entre 7 et 12 jours selon l'intensité d'utilisation. Ce sont des modèles parfaits pour découvrir l'univers des montres connectées sans dépasser les 100 euros.Lancée en 2024 comme version plus accessible des Galaxy Watch, lareste disponible à l'achat en 2025, mais sa présence varie selon les revendeurs et les coloris. On la trouve généralement entre, avec parfois des offres plus basses en reconditionné ou en promotion.Elle conserve unet l'essentiel des fonctionnalités connectées de la gamme Galaxy. Son autonomie est plus limitée que celle des Amazfit ou Huawei, mais elle profite de l'et d'un suivi fiable. Une bonne option pour celles et ceux qui veulent une montre de marque reconnue à prix plus raisonnable, tant qu'on trouve un stock disponible.Si votre priorité est l', les Amazfit Bip 3 et Bip 3 Pro ou encore la Fitbit Inspire 3 sont parmi les meilleures options sous les 120 euros. Pour les budgets les plus serrés, les montres Xiaomi ou Huawei permettent déjà de profiter d'unà un prix très abordable.Enfin, pour celles et ceux qui veulent une montre connectée pas chère mais avec la solidité d'une, la Galaxy Watch FE reste un compromis intéressant, à condition de vérifier sa disponibilité en stock.Pour un comparatif plus global par profils (sportifs, pros, étudiants, santé), retrouvez notre guide sur