Quelle montre connectée avec la meilleure autonomie en 2025 ?

Si l'autonomie reste le point faible de nombreuses montres connectées, certains modèles tirent leur épingle du jeu. En 2025, des marques comme Garmin, Huawei ou Amazfit proposent des solutions capables de tenir plusieurs jours, voire plusieurs semaines, là où une Apple Watch ou une Galaxy Watch dépassent rarement deux ou trois jours. Pour les sportifs, les voyageurs ou simplement ceux qui ne veulent pas recharger leur montre tous les soirs, le choix de la bonne autonomie peut faire toute la différence.

Garmin Enduro 3, la reine de l'endurance

Huawei Watch GT 4, l'endurance du quotidien

Amazfit GTR 4, l'endurance accessible

Apple Watch Ultra 2, un compromis polyvalent

Samsung Galaxy Watch Ultra, robuste mais limitée

Quelle montre privilégier pour l'autonomie ?

Pour l' ultra-endurance et les expéditions, la Garmin Enduro 3 reste imbattable.

et les expéditions, la reste imbattable. Pour un usage quotidien confortable et abordable, la Huawei Watch GT 4 et l' Amazfit GTR 4 sont des options solides.

et l' sont des options solides. Pour celles et ceux qui veulent une montre connectée polyvalente intégrée à leur smartphone, l'Apple Watch Ultra 2 et la Galaxy Watch Ultra offrent un bon équilibre entre fonctions connectées et sport, même si leur autonomie reste plus modeste.

Laest la référence absolue pour l'autonomie. Conçue pour les ultra-traileurs et les aventuriers, elle combine une batterie massive et la recharge solaire. En usage quotidien, elle atteintet jusqu'àEn GPS, elle propose environ, extensibles à plus de. C'est une montre imposante (63 g), proposée autour de, mais elle s'adresse à un public précis qui a besoin d'une endurance extrême.Avec un prix proche des, laest un excellent compromis. La version 46 mm offre, tandis que la 41 mm se limite à environ une semaine. Elle intègre un écran AMOLED lumineux, un suivi santé complet (SpO₂, sommeil, cardio) et une cinquantaine de modes sportifs. Elle n'atteint pas la précision d'une Garmin sur les entraînements intensifs, mais son endurance et son tarif la rendent très compétitive pour un usage quotidien.La, vendue autour de, vise un public qui veut une montre endurante sans dépasser un budget raisonnable. Elle propose une autonomie pouvant atteindreet environSon design rappelle les montres haut de gamme, avec un boîtier rond et un écran AMOLED lisible. Elle reste moins complète qu'une Garmin ou une Polar en termes de métriques avancées, mais pour son prix, c'est l'une des meilleures options du marché.L'n'est pas une championne de l'autonomie, mais elle progresse par rapport aux générations précédentes. Elle offreet jusqu'àSon boîtier en titane, son écran ultra lumineux (3000 nits) et ses capteurs santé (ECG, SpO₂, suivi sommeil) en font une montre polyvalente. Vendue autour de, elle s'adresse surtout aux utilisatrices et utilisateurs d'iPhone qui veulent une montre connectée complète, plus qu'une championne de l'endurance.La, proposée autour de, améliore l'autonomie par rapport aux Galaxy Watch classiques. Elle atteint environet jusqu'à. Sa batterie de 590 mAh, son boîtier en titane et ses certifications (IP68, 10 ATM, MIL-STD-810H) en font une montre solide pour l'outdoor léger.Cependant, elle reste loin derrière une Garmin sur l'autonomie pure et vise davantage ceux qui veulent une montre connectée Android robuste et polyvalente.Le choix dépend du profil :Pour un comparatif plus global par profils (sportifs, pros, étudiants, santé), retrouvez notre guide sur