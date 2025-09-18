Quelle montre connectée avec la meilleure autonomie en 2025 ?

Mathieu Vandenburie Publié par Mathieu Vandenburie
le 18 septembre 2025 à 12h00
Si l'autonomie reste le point faible de nombreuses montres connectées, certains modèles tirent leur épingle du jeu. En 2025, des marques comme Garmin, Huawei ou Amazfit proposent des solutions capables de tenir plusieurs jours, voire plusieurs semaines, là où une Apple Watch ou une Galaxy Watch dépassent rarement deux ou trois jours. Pour les sportifs, les voyageurs ou simplement ceux qui ne veulent pas recharger leur montre tous les soirs, le choix de la bonne autonomie peut faire toute la différence.
Quelle montre connectée avec la meilleure autonomie en 2025 ?

Garmin Enduro 3, la reine de l'endurance

La Garmin Enduro 3 est la référence absolue pour l'autonomie. Conçue pour les ultra-traileurs et les aventuriers, elle combine une batterie massive et la recharge solaire. En usage quotidien, elle atteint 60 jours sans solaire et jusqu'à 90 jours avec une bonne exposition.

En GPS, elle propose environ 200 heures d'autonomie, extensibles à plus de 300 heures avec le solaire. C'est une montre imposante (63 g), proposée autour de 1100 euros, mais elle s'adresse à un public précis qui a besoin d'une endurance extrême.

enduro 3

Huawei Watch GT 4, l'endurance du quotidien

Avec un prix proche des 100 euros, la Huawei Watch GT 4 est un excellent compromis. La version 46 mm offre jusqu'à 14 jours d'autonomie, tandis que la 41 mm se limite à environ une semaine. Elle intègre un écran AMOLED lumineux, un suivi santé complet (SpO₂, sommeil, cardio) et une cinquantaine de modes sportifs. Elle n'atteint pas la précision d'une Garmin sur les entraînements intensifs, mais son endurance et son tarif la rendent très compétitive pour un usage quotidien.

huawei GT4

Amazfit GTR 4, l'endurance accessible

La Amazfit GTR 4, vendue autour de 150 euros, vise un public qui veut une montre endurante sans dépasser un budget raisonnable. Elle propose une autonomie pouvant atteindre 14 jours en usage classique et environ 25 heures en GPS continu.

Son design rappelle les montres haut de gamme, avec un boîtier rond et un écran AMOLED lisible. Elle reste moins complète qu'une Garmin ou une Polar en termes de métriques avancées, mais pour son prix, c'est l'une des meilleures options du marché.

amazfit GTR4

Apple Watch Ultra 2, un compromis polyvalent

L'Apple Watch Ultra 2 n'est pas une championne de l'autonomie, mais elle progresse par rapport aux générations précédentes. Elle offre 36 heures en usage standard et jusqu'à 72 heures en mode économie.

Son boîtier en titane, son écran ultra lumineux (3000 nits) et ses capteurs santé (ECG, SpO₂, suivi sommeil) en font une montre polyvalente. Vendue autour de 899 euros, elle s'adresse surtout aux utilisatrices et utilisateurs d'iPhone qui veulent une montre connectée complète, plus qu'une championne de l'endurance.

apple wathc ultra

Samsung Galaxy Watch Ultra, robuste mais limitée

La Galaxy Watch Ultra, proposée autour de 700 euros, améliore l'autonomie par rapport aux Galaxy Watch classiques. Elle atteint environ 48 heures en usage normal et jusqu'à 100 heures en mode économie. Sa batterie de 590 mAh, son boîtier en titane et ses certifications (IP68, 10 ATM, MIL-STD-810H) en font une montre solide pour l'outdoor léger.

Cependant, elle reste loin derrière une Garmin sur l'autonomie pure et vise davantage ceux qui veulent une montre connectée Android robuste et polyvalente.

galaxy watch ultra

Quelle montre privilégier pour l'autonomie ?

Le choix dépend du profil :
  • Pour l'ultra-endurance et les expéditions, la Garmin Enduro 3 reste imbattable.
  • Pour un usage quotidien confortable et abordable, la Huawei Watch GT 4 et l'Amazfit GTR 4 sont des options solides.
  • Pour celles et ceux qui veulent une montre connectée polyvalente intégrée à leur smartphone, l'Apple Watch Ultra 2 et la Galaxy Watch Ultra offrent un bon équilibre entre fonctions connectées et sport, même si leur autonomie reste plus modeste.
Pour un comparatif plus global par profils (sportifs, pros, étudiants, santé), retrouvez notre guide sur quelle montre connectée choisir en 2025 ?
Mathieu Vandenburie

Mathieu Vandenburie (Vanden)

Pour moi, les jeux vidéo, c’est comme la bouffe : plus y’en a, mieux je me porte. J’ai toujours eu cette soif de découverte, que ce soit derrière une manette ou une fourchette. Tester un nouveau...

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